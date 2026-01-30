Velký návrat po zdravotních komplikacích. Jiří Panoš byl nadšený, že hned první start v základní sestavě plzeňských fotbalistů po doléčení vleklé nemoci proměnil v rozhodující branku. Osmnáctiletý záložník a nedávný vítěz ankety o nejlepšího českého staršího dorostence roku jediným gólem pomohl Viktorii k triumfu 1:0 v osmém kole Evropské ligy v Basileji.
Panoš: Prožil jsem těžký půlrok, gól pro mě znamená obrovsky moc
Velký talent značnou část minulého roku promarodil. Na jaře byl zraněný, na podzim pak zápolil s nepříjemnou nemocí. Do hry se vrátil až na poslední dvě minuty prosincového utkání s Duklou Praha. Zimní přípravu už ale absolvoval zdravý a v Basileji při absenci některých členů ofenzivy překvapivě dostal šanci v základní sestavě. Odvděčil se v 39. minutě, kdy po centru z rohu na zadní tyč z voleje napálil balon do sítě.
„Znamená to pro mě obrovsky moc, protože jsem si prožil těžký půlrok. Jsem rád, že hned takhle první soutěžní zápas v základu (od nemoci) můžu zpečetit gólem. Jsem rád, že mi to tam spadlo,“ řekl klubové televizi Panoš.
Přímo v hledišti stadionu v Basileji měl rodiče. „Strašně jsem se na zápas těšil. Pokaždé chci ukázat, co umím. Když jsem viděl na stadionu u fanoušků moje rodiče, to je moje největší motivace,“ podotkl Panoš v rozhovoru s Nova Sport.
Třetí nejmladší střelec v pohárech
Stal se třetím nejmladším českým střelcem v hlavní fázi pohárů, v klubových soutěžích UEFA se trefil podruhé. Předloni v létě skóroval v kvalifikaci proti Kryvbasu Kryvyj Rih. „Před zápasem jsem na to myslel, že bych mohl dát gól. Byl jsem rád, že jsem dostal šanci od začátku a myslel jsem na to, že tohle je nejlepší způsob, jak to splatit,“ řekl Panoš. „Dlouhou dobu jsem chyběl a tohle je takový signál, že jsem zpátky,“ doplnil talent, který si připsal první soutěžní gól od dubna.
Přetažený centr z rohu v podání Merchase Doskiho na zadní tyč byl nacvičeným signálem. „Standardky jsou důležitá součást moderního fotbalu, chceme z toho být úspěšní. Sledujeme, jakým způsobem soupeři brání a kde jsou nějaké možnosti toho využít. Velký dík patří (asistentovi) Marku Bakošovi, který to má na starosti, který to vymyslel. Samozřejmě je to o tom, jak to kluci provedli a jak to Pany zakončil,“ řekl na tiskové konferenci trenér Hyský.
Z Panošova výkonu měl radost. „Nebylo to jen o gólu. Myslím, že podal velmi slušný výkon. Patřil k nejaktivnějším hráčům v prvním poločase. Bylo vidět, že kolem vápna je hodně nebezpečný. Já jsem rád, protože byl dlouhou dobu mimo, a to na každém hráči zanechá nějaké stopy,“ řekl Hyský.
„Ta jeho absence už je konečně za námi. Ten gól mu hrozně pomůže a dodá sebevědomí. Myslím si, že když zůstane zdravý, bude pro Plzeň dál velmi důležitým hráčem. Vím, že má na to být ještě lepší. To samozřejmě přijde s herní praxí a odehranými zápasy,“ podotkl kouč.
Panoš byl nadšený, že pomohl k tomu, aby Viktoria jako jediná prošla celou ligovou fází soutěže bez prohry. „To jenom ukazuje o kvalitě našeho týmu a o tom, jak se vždy dokážeme semknout. Jak dokážeme tyhle těžké zápasy v pohárech zvládat. Je důležité na to jenom navázat a pokračovat v tom,“ řekl Panoš.
V úvodním kole vyřazovací fáze si jeho celek zahraje buď s Fenerbahce Istanbul, nebo Panathinaikosem Atény. Na oba týmy Viktoria narazila už v ligové části. „Mně osobně je to asi jedno. Ale jelikož na Panathinaikosu už jsem byl, tak asi raději Fenerbahce. Těším se na každý zápas a věřím ve skvělou atmosféru, to mě nabíjí,“ doplnil.