Krize fotbalistů Manchesteru United nekončí. V 11. kole Premier League dostali nakládačku 4:0 v Liverppolu, kde hráli už od 8. minuty v deseti a jsou s osmi body předposlední. Brighton prohrál v 11. kole anglické ligy na hřišti nováčka v Hullu 0:2. Nevyužil sobotní remízu Arsenalu v Newcastlu 2:2 a na druhém místě ztrácí na obhájce titulu už šest bodů. O bod méně má čtvrtý Liverpool. Obě branky přitom inkasoval Brighton až v nastavené době, kdy hrál v deseti.
Pro Liverpool byl vlastní stadion Anfield v této sezoně jako zakletý, domácí na něm vyhráli jen jeden z pěti ligových zápasů a vstřelili pouhé čtyři góly. V neděli si ale jejich diváci užili hlavně v úvodu, kdy argentinskému trenérovi Mauriciu Pochettinovi premiéra na lavičce Manchesteru United rychle zhořkla.
Už v osmé minutě hasil francouzský obránce Yoro chybu hostů faulem na Švéda Isaka a dostal červenou kartu. Z následného přímého kopu Maďar Szoboszlai otevřel skóre a za další tři minuty Němec Wirtz z voleje a odrazem od břevna náskok pojistil. Osmnáctiletý Ngumoha svým první gólem v sezoně a Španěl Muňoz pak zmar hostů dovršili.
Manchester United je předposlední a zažívá nejhorší sezonu v novodobé historii. Fanoušci mohou jen doufat, že se bude opakovat rok 1986, kdy měl jejich klub po 11 kolech jen 11 bodů. Tehdy povolal na lavičku Alexe Fergusona a pod jeho taktovkou pak získal 13 mistrovských titulů a triumf v Lize mistrů.
Hull od návratu do Premier League doma ještě neprohrál, ale čtyřikrát po sobě se musel spokojit jen s dělbou bodů. Naposledy vyhrál na konci srpna, od té doby se mu to až do neděle osm kol nepodařilo.
Brighton má nejproduktivnější útok v soutěži a navíc skvělou obranu, sedm výher si připsal bez inkasovaného gólu. Ale tentokrát si vylámal zuby na řeckém brankáři Tzolakisovi, který je v dosavadním průběhu soutěže nejzaměstnanějším gólmanem. I tentokrát zneškodnil sedm střel, při pokusu Švéda Ayariho mu pomohlo břevno.
Těsně před koncem hosté přišli po druhé žluté kartě o Portugalce Costinhu a Skot Burnie je dvěma brankami v nastavení zlomil. Hull díky tomu v tabulce postoupil na 11. místo. Brighton je druhý před Manchesterem City už jen díky lepšímu skóre.
Výsledky 11. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 11. kola anglické fotbalové ligy
Manchester City – Fulham 1:1 (57. Anderson – 16. Muniz), Aston Villa – Sunderland 0:0, Bournemouth – Nottingham 2:0 (19. Evanilson, 45.+3 Kluivert), Coventry – Crystal Palace 3:2 (5. Awoniyi, 30. Sakamoto, 85. vlastní McNeil – 13. Pino, 45.+1 Larsen), Chelsea – Leeds 1:4 (25. Emegha – 28. a 59. Okafor, 53. Calvert-Lewin z pen., 90.+1 Aaronson), Tottenham – Ipswich 2:0 (15. Williams-Barnett, 51. Solanke), Newcastle – Arsenal 2:2 (49. Barnes, 62. Thiaw – 33. Eze, 78. Madueke), Hull – Brighton 2:0 (90.+2 a 90.+5 McBurnie), Liverpool – Manchester United 4:0 (10. Szoboszlai, 13. Wirtz, 66. Ngumoha, 82. Muňoz).