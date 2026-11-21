Dvě ztráty favoritů v 11. kole Premier League. Chelsea sice proti Leedsu doma vedla, ale poté selhala a padla 1:4. Další přibrždění v titulových ambicích zažil Manchester City. Remizoval doma s Fulhamem 1:1 a už počtvrté za sebou nedokázal zvítězit. Po třech porážkách Citizens získali alespoň bod, ale jejich ztráta z třetího místa na čelo tabulky může narůst na osm bodů, pokud v sobotu večer Arsenal zvítězí na hřišti Newcastlu. Antonín Kinský pak vychytal páté čisté konto v soutěži a přispěl k domácímu vítězství Tottenhamu 2:0 nad Ipswichem.
Vítězství Tottenhamu zařídil už po čtvrthodině hry v základní sestavě debutující osmnáctiletý útočník a odchovanec Luca Williams-Barnett. Anglický mládežnický reprezentant, jenž dosud v Premier League odehrál dohromady jen devět minut v posledních dvou kolech proti Leedsu a Crystal Palace, vstřelil první ligový gól po centru Porra. Pojistku přidal pět minut po přestávce Solanke.
Fulham protáhl sérii bez porážky na pět zápasů, v posledních třech kolech se ale pokaždé musel o body dělit a patří mu 14. pozice s tříbodovým náskokem na sestupové pásmo.
Hosté šli do vedení v 16. minutě, kdy týmovou kombinaci zakončil precizním obstřelem Brazilec Muniz. Haalandův vyrovnávací gól rozhodčí neuznal, podle sudího norský útočník vykopl míč z rukou brankáře Lena, když jej měl už pod kontrolou. Odpískal proto střelcův faul.
Jediný gól domácích tak dal až v 57. minutě Anderson, jenž se po rohovém kopu na hranici vápna opřel do odraženého míče a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Fulham i tak ukončil sérii 20 porážek v řadě proti City ve všech soutěžích, která trvala od roku 2012.
Bournemouth brankami Evanilsona s Kluivertem doma porazil Nottingham 2:0 a zvítězil popáté v řadě. V tabulce se dostal na čtvrté místo o skóre před Liverpool, který v neděli přivítá Manchester United.
O bod za oběma týmy je na šestém místě Leeds, který poprvé od roku 1999 zvítězil na hřišti Chelsea. Domácí šli sice v 25. minutě do vedení gólem Emeghy, ale Okafor rychle vyrovnal a po přestávce dokonali obrat Calvert-Lewin z penalty, znovu švýcarský útočník Okafor a Aaronson.
Dánský trenér Thomas Frank neuspěl v premiéře na lavičce Crystal Palace. Jeho tým sice na hřišti Coventry dvakrát dokázal odpovědět na branky domácího týmu, ale na vlastní gól McNeila pět minut před koncem už zareagovat nedokázali.
Premier League – 11. kolo:
Premier League – 11. kolo:
Manchester City – Fulham 1:1 (57. Anderson – 16. Muniz), Aston Villa – Sunderland 0:0, Bournemouth – Nottingham 2:0 (19. Evanilson, 45.+3 Kluivert), Coventry – Crystal Palace 3:2 (5. Awoniyi, 30. Sakamoto, 85. vlastní McNeil – 13. Pino, 45.+1 Larsen), Chelsea – Leeds 1:4 (25. Emegha – 28. a 59. Okafor, 53. Calvert-Lewin z pen., 90.+1 Aaronson), Tottenham – Ipswich 2:0 (15. Williams-Barnett, 51. Solanke),
18:30 Newcastle – Arsenal.