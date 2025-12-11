Zajistit si postup do vyřazovací části Konferenční ligy. S tím jedou fotbalisté Olomouce v roli jasného favorita k zápasu 5. kola na Gibraltar, kde je čeká nejúspěšnější tamní klub Lincoln Red Imps. Sigma má sedm bodů a i remíza by jí už v předposledním kole ligové fáze měla zajistit postup mezi 24 týmů v jarní části soutěže.
Olomouc touží využít na Gibraltaru první mečbol
Nevýhodou pro český celek je fakt, že se bude hrát na umělé trávě. Po loňské změně formátu pohárů tvoří všech 36 účastníků jednu společnou tabulku. Do jarních vyřazovacích bojů postoupí 24 celků, z toho osm nejlepších přímo do osmifinále.
Vloni stačilo na místo mezi čtyřiadvaceti postupujícími sedm bodů. „Na to se nesmíme ohlížet a musíme k zápasu přistoupit, jako bychom žádný bod neměli,“ řekl po vítězném domácím utkání minulého kola s Celje záložník Jáchym Šíp.
Sigma je v průběžné tabulce čtrnáctá, když v předchozích dvou kolech vyhrála vždy 2:1 doma s Celje a v Jerevanu nad FC Noah. Předtím remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová. Jedinou porážku utrpěla v prvním zápase ligové fáze na stadionu Fiorentiny 0:2.
Využít hned první mečbol
„Máme partii v Konferenční lize výborně rozehranou a už na Gibraltaru bychom rádi využili první postupový mečbol,“ konstatoval trenér Sigmy Tomáš Janotka, který s týmem odletěl na jih Pyrenejského poloostrova už v úterý, o den dříve než obvykle.
Po vítězství nad Celje ale Olomouc dvakrát prohrála v české lize. Venku podlehla Liberci a doma Spartě, v obou případech 0:1. Což ukončilo její sérii devíti soutěžních zápasů bez porážky.
Lincoln Red Imps je jedním z významných symbolů země s 33 000 obyvatel, na kontě má 29 ligových titulů a 19 triumfů v domácím poháru.
Především za něj ale hovoří solidní výsledky. Poháry začal Lincoln kvalifikací o Ligu mistrů, v prvním kole prošel přes faerský Víkingur (3:2, 1:0), následně vypadl s Crvenou zvezdou Bělehrad (1:5, 0:1). V Evropské lize zvládl třetí předkolo proti FC Noah (1:0 a 1:1), ale v play-off nestačil na portugalskou Bragu (1:4 a 0:5).
V ligové fázi Konferenční ligy doma Lincoln remizoval s Rijekou 1:1 a zdolal Lech Poznaň 2:1, s kterým se Sigma utká v posledním kole. V minulém kole prohrál na Maltě s Hamrunem 1:3. V tabulce má čtyři body a z 26. místa stále živí naději na postup.
Na umělé trávě
V gibraltarské nejvyšší soutěži jsou svěřenci španělského trenéra Juanja Bezarese druzí, na vedoucí St. Josephs ztrácejí tři body. V uplynulých třech kolech ale Lincoln vyhrál při skóre 13:1 a navíc má dvě utkání k dobru.
Klub hraje na Victoria Stadium pod ikonickou Gibraltarskou skálou. Tento stadion se momentálně rekonstruuje, takže se Sigmou se střetne v Europa Sports Parku s kapacitou 2100 diváků. Hanáci se tam budou muset vyrovnat s umělým povrchem.
„Umělý povrch je pro nás nutností. Máme rozpočet milion eur a na přírodní trávník bychom potřebovali milionů padesát,“ zdůvodnil netradiční povrch pro jižní Evropu trenér Lincolnu Juanjo Bezares. „Zápas bereme jako poslední možnost hrát o postup do vyřazovací části. Dáme do toho vše, i když víme, jak je Olomouc silným protivníkem a jaké má za sebou výsledky,“ dodal Bezares.
„Od pondělí jsme se připravovali na umělce, abychom to navnímali. Normálně se na umělém trávníku hrají maximálně přípravné zápasy, my tam ale budeme hrát evropský pohár. Je to specifické, ale myslím si, že jsme dobře připraveni,“ řekl útočník Daniel Vašulín. Nejlepší ligový střelec kvůli zranění vynechal víkendový zápas se Spartou, nyní už je ale v pořádku.