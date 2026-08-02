Olomouc doma s Boleslaví jen remizovala, body si rozdělil i Hradec s Bohemians

Olomouc ve druhém kole první ligy remizovala s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Šuberta, za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Hradec Králové hrál na hřišti Bohemians bez branek, Východočeši před domácím zápasem předkola Evropské ligy proti Besiktasi udrželi soutěžní neporazitelnost v sezoně.
Hosté nastoupili už bez opory Macka, který přestoupil do pražské Sparty. Soutěžní premiéru si na straně Sigmy odbyla jedna z letních posil Hanáků Noumbissie, naopak kvůli zranění vypadl Krivak.
Už na začátku třetí minuty měla Sigma první gólovou šanci, po centru Ghaliho posunul Lurvink na Janoška, jehož střelu z malého vápna vyrazil brankář Floder na roh.
V 10. minutě naopak udeřila Mladá Boleslav. Po odkopu od Flodera prohrál na polovině hřiště Král souboj s Klímou, Johna sice stíhal Lurvink, ale hostující křídelník dokázal prostřelit Koutného na přední tyč.
Po půlhodině hry se prosadil hlavou domácí Sejk, ale centrující Ghali byl předtím v ofsajdu, takže vyrovnávací trefa nemohla platit. Velkou možnost měl opět Janošek, z hranice penalty však přestřelil.
Olomoucký středopolař vzápětí své zaváhání napravil. Ve 34. minutě poslal přesný míč za obranu na nabíhajícího Tkáče, ten si jej zpracoval a poslal mimo dosah gólmana.
Po hodině hry Sejk vyslal do šance Tkáče, toho ale z úhlu vychytal Floder. Hanáky pak zachránil po Johnově průniku Král, který zablokoval Kozlovu střelu.
Hosté se neprosadili ani 20 minut před koncem. Po rohovém kopu vystřelil Karafiát, ale Koutný byl rychle na zemi, následnou Letenayovu dorážku zastavil Sylla.
V 81. minutě už Boleslav znovu vedla. Karafiát poslal míč za Šípa na Johna, který posunul střídajícímu Šubertovi a ten vystřelil přesně přes Syllu. Připsal si druhý ligový gól.
Rychle odpovědět mohl Dembe, jeho ránu z otočky tečoval na roh Králik. Tři minuty před koncem se už Olomouc dočkala vyrovnání. Sejk vypálil z přímého kopu z přibližně 25 metrů na stranu brankáře a byť si Floder na míč sáhl, mimo tyče jej dostat nedokázal.
Obrat mohl dokonat na začátku nastavení střídající Mikulenka, Floder ale tentokrát s problémy vyrazil balon na roh.
Středočeši po vítězství 4:2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Branky: 34. Tkáč, 87. Sejk – 10. John, 81. Šubert. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Matoušek – Ochotnický (video). ŽK: John (Boleslav). Diváci: 4829.
Olomouc: Koutný – Sylla, Král, Lurvink – Ghali (86. Mikulenka), Baráth, Beran, Noumbissie (53. Šíp) – Janošek (68. Dembe), Tkáč (68. Soldo) – Sejk. Trenér: Hapal.
M. Boleslav: Floder – Donát, Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka – John (90.+3 Buryán), Langhamer (67. Špatenka), Kolářík (67. Šubert) – Klíma (67. Letenay). Trenér: Majer.
Za Hradec Králové nastoupil i záložník Valenta, který v týdnu přestoupil z Plzně. V domácím dresu dostal důvěru jiný středopolař a rovněž čerstvá posila Květ, jenž si připsal 150. start v nejvyšší soutěži.
V prvním poločase byli nebezpeční pouze Bohemians. V deváté minutě brankář Zadražil s obtížemi vytěsnil Almásiho technické zakončení, o chvíli později mu po Lischkově hlavičce pomohlo břevno.
Hradec se po změně stran zvedl a v 51. minutě mohl jít do vedení po chybě domácího brankáře. Frühwaldovi vyklouzl míč z rukavic při rutinním výběhu pro přetaženou přihrávku a dotírající Horák trefil z úhlu tyč.
Navzdory tomu, že je úvod sezony, se v Ďolíčku hrálo na těžkém terénu, který týmům komplikoval útočnou snahu. Bezbrankový stav nezměnil ani v 70. minutě střídající Van Buren, jehož vychytal domácí Frühwald.
Závěr utkání nabídl oboustranně otevřený fotbal, ale bez větších gólových příležitostí. Pouze v 87. minutě zahrozil kapitán hostů Darida, Frühwald jeho pokus zpoza vápna vyrazil.
Na stadionu „Klokanů“ se zrodila premiérová bezbranková remíza v ligovém ročníku. „Votroci“ s Bohemians bodovali posedmé z posledních osmi vzájemných duelů v nejvyšší soutěži.
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové 0:0
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Orel – Kříž, Kotalík – Kvítek (video). ŽK: Almási, Smrž – Čihák, Darida. Diváci: 6162.
Bohemians: Frühwald – Havel, Lischka, Kadlec – Mirvald (88. Vala), Smrž (82. Černý), Sakala, Javorček – Květ (82. Zeman), Pilař (74. Matoušek) – Almási. Trenér: Veselý.
Hradec Kr.: Zadražil – Čihák, Petrášek (55. Uhrinčať), Čech – Kučera, Valenta (82. Dancák), Darida, Horák – Slončík, Trubač (64. Umar) – Mihálik (64. van Buren). Trenér: Horejš.