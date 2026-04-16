Kompany v Paříži na lavičku nesmí, utkání podle něj ale beztak rozhodnou hráči

Bayernu Mnichov bude v prvním utkání semifinále Ligy mistrů proti obhájcům titulu Paris St. Germain chybět na lavičce trenér Vincent Kompany. Žlutá karta, kterou během odvety s Realem Madrid čtyřicetiletý Belgičan dostal, byla podle něj nesprávná a příliš drsná, ale starosti mu nedělá.
Kompany během dramatické odvety čtvrtfinále proti Realu Madrid (4:3) dostal v závěru prvního poločasu od slovinského rozhodčího Slavka Vinčiče napomenutí. Byla to jeho třetí žlutá karta v soutěži, což znamená jednozápasový zákaz vstupu do technické zóny.
Belgický kouč nebyl ve středu večer schopen říct, který z jeho asistentů ho v prvním semifinále proti Paris St. Germain 28. dubna v pařížském Parku princů na lavičce nahradí. „Budeme o tom přemýšlet v příštích několika dnech. Ale nedělám si s tím starosti. Jsou to hráči, kdo rozhoduje o zápase,“ řekl.
Hlavní trenér Bayernu viděl faul na Josipa Stanišiče krátce předtím, než se Real ve 42. minutě ujal trefou Kyliana Mbappého vedení 3:2. „Myslím, že je v takové situaci normální, že něco řeknu,“ poznamenal Belgičan ke své stížnosti čtvrtému rozhodčímu. A zdůraznil: „Nenadával jsem. Moje slova nebyla špatná.“ Nemyslí si, že rozhodnutí je správné. „Zvláště když vidíte, co se běžně děje na hřišti, kolik lidí si stěžuje a říká nejrůznější věci. Vždycky se snažím zůstat uctivý a takový jsem i byl,“ řekl Kompany.
Jeho tým porazil Real v obou zápasech, po výhře 2:1 venku také v domácí odvetě. Sportovní ředitel Bayernu Max Eberl se o trestu dozvěděl v televizním rozhovoru. „Proboha, trenér je pro příště suspendován. Ale najdeme řešení, jak s tím něco udělat,“ řekl.
Kapitán Bayernu Manuel Neuer reagoval klidně na skutečnost, že Kompany nemůže v Paříži vést tým z lavičky. „Je to jedna ze situací, které nás na hřišti neovlivňují,“ řekl brankář. Kompany se bude moci vrátit 6. května v rozhodující odvetě proti PSG v mnichovské Allianz Areně.
Rozhodnutí sudích kritizoval i kouč Realu
Trenér Realu Álvaro Arbeloa ostře kritizoval „nevysvětlitelné“ rozhodnutí slovinského sudího Slavka Vinčiče vyloučit Eduarda Camavingu ke konci odvety s Bayernem. Červenou kartou všechno skončilo, stěžoval si třiačtyřicetiletý kouč.
Vinčič odpískal faul poté, co útočník Bayernu Harry Kane upadl po minimálním kontaktu s Camavingou a chytil se bolestivě za holeň. Provinilci pak nejspíš přitížilo, že se chopil míče a zabránil soupeři rychle rozehrát. Rozhodčí ukázal madridskému náhradníkovi druhou žlutou kartu, ale zřejmě zapomněl, že už jednu dostal. Hráči Bayernu mu to připomněli a následně Camavingu vyloučil.
Luis Díaz o tři minuty později skóroval a vyrovnal na 3:3, čímž se Bayern v součtu obou zápasů dostal do vedení 5:4. V nastaveném čase ještě postup pojistil Michael Olise. „Všechno skončilo červenou kartou,“ řekl Arbeloa. „Je to neuvěřitelné. Za takový čin nemůžete hráče vyloučit. V takovém zápase to není fér a my jsme velmi, velmi naštvaní, ale zároveň gratulujeme Bayernu Mnichov,“ dodal.
Bílý balet doma prohrál první zápas 1:2. V Mnichově po dvou trefách Ardy Gülera a jedné Kyliana Mbappého vedl do přestávky 3:2 a hrozil velkým obratem. Arbeloa řekl, že vyloučení bylo „zcela nevysvětlitelné a nespravedlivé“. „Skóre se nám vymklo z rukou způsobem, který jsme nemohli ovlivnit. Je mi hrozně za mé hráče, za jejich úsilí. Jsem na ně velmi hrdý,“ řekl.
„Na vyřazení nejvíc bolí, že Real Madrid letos nezíská svůj šestnáctý titul (v PMEZ a Lize mistrů). A hlavně způsob, jakým se to stalo. Dali jsme do toho všechno. Měli jsme další šance skórovat. Před vyrovnáním jsme chtěli udělat pár střídání, ale jejich gól to ukončil. Nemělo se to stát,“ uvedl Arbeloa, který má údajně smlouvu do léta 2027.
Realu druhý rok po sobě hrozí sezona bez jakékoliv trofeje. V lize ztrácí sedm kol před koncem devět bodů na Barcelonu, v domácím poháru vypadl s druholigovým Albacete. Trenér je pod velkým tlakem od samého začátku, kdy v lednu nahradil Xabiho Alonsa.
„Nesu plnou odpovědnost. Přijmu všechna rozhodnutí klubu. Teď ale nejde o mě a mou budoucnost. Vždycky jsem ze sebe vydal všechno. Od doby, co jsem se stal trenérem Realu, chci vyhrávat a pomáhat hráčům. Tak to bude až do posledního dne,“ zdůraznil Arbeloa.