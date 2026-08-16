Nový ročník španělské fotbalové ligy odstartovalo vítězství Alavésu 3:0 nad Getafe. Nováček Racing Santander při své premiéře v nejvyšší soutěži po 14 letech hodně potrápil Villarreal. Nad favoritem vedl už 2:0, ale v závěru prvního dějství o výhru přišel a musel se spokojit s bodem. Espaňol Barcelona zdolal Levante 3:0.
Racing v minulé sezoně vyhrál nad Villarrealem hned v prvním kole poháru 2:1 a také tentokrát začal lépe díky penaltě, kterou proměnil nejlepší střelec klubu v minulém ročníku Martín. Po něm devatenáctiletý Martínez přidal střelou z dálky druhý gól, ale v závěru prvního poločasu jako by se domácí už viděli v šatně.
Guey ze Senegalu dal v poslední minutě kontaktní gól a Pepé z Pobřeží slonoviny v nastavení vyrovnal. Trenér Villarrealu Iňigo Pérez, který na jaře dovedl Rayo Vallecano do finále Konferenční ligy, tak v premiéře v novém působišti porážce unikl.
Getafe hrálo od 42. minuty v oslabení po vyloučení obránce Kika Femeníi. Domácí Alavés početní výhodu využil až v 73. minutě, kdy se prosadil Nahuel Tenaglia. Další branky baskický klub přidal v nastavení. V 92. minutě skóroval Mariano Díaz a vzápětí dal výsledku konečnou podobu Mikel Rodríguez.
Levante se na jaře zachránilo v nejvyšší soutěži na poslední chvíli jen díky lepší vzájemné bilanci se sestupující Mallorcou a do nové sezony vstoupilo hladkou porážkou na hřišti Espaňolu Barcelona. Dva góly vítězů vstřelil ještě v prvním poločase Roberto Fernández, třetí přidal deset minut před koncem Angličan Dolan.
Výsledky 1. kola španělské fotbalové ligy:
Výsledky 1. kola španělské fotbalové ligy:
Alavés – Getafe 3:0 (73. Tenaglia, 90.+2 Díaz, 90.+4 Rodríguez), FC Sevilla – Vallecano 2:1 (52. Guridi z pen., 90.+7 Peque z pen. – 4. Álvaro García), Santander – Villarreal 2:2 (21. Martín z pen., 34. Martínez – 45. Gueye, 45+2. Pépé), Espaňol Barcelona – Levante 3:0 (5. a 40. R. Fernández, 80. Dolan).