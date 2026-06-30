Nory čeká v atraktivním duelu Pobřeží slonoviny, Švédsko se pokusí zaskočit Francii

Obhájci stříbra Francouzi narazí v úvodním vyřazovacím kole na Švédsko. Jeden z největších favoritů turnaje neprohrál v play-off na MS v normální hrací době či prodloužení už osmkrát po sobě. Přemožitel českého týmu Mexiko bude usilovat o první výhru v play-off od roku 1986. Zápas mezi Norskem a Pobřežím slonoviny slibuje atraktivní podívanou. V utkáních týmu okolo Erlinga Haalanda padlo ve skupinách nejvíce branek, ofenzivní sílu ukázal i africký celek. Přímý přenos sledujte od 18:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Norové si zajistili postup ze skupiny I už po vítězstvích 4:1 s Irákem a 3:2 nad Senegalem. V závěrečném utkání o první příčku s Francií, která vyhrála 4:1, dal trenér Staale Solbakken šanci náhradníkům.
Haaland nebo další hvězda Martin Ödegaard se na hřiště vůbec nedostali. „Po prvních dvou kolech jsme zhodnotili stav kádru a celá obrana a záloha na tom nebyly fyzicky ideálně. Je to takhle jednoduché,“ okomentoval Solbakken své rozhodnutí.
„Pobřeží slonoviny má skvělé, vyvážené mužstvo. To my ale také, mohl by to být dobrý zápas,“ přidal. V každém utkání Norska na šampionátu padlo pět gólů.
Pobřeží slonoviny po výhrách nad Ekvádorem (1:0) a Curacaaem (2:0) a porážce s Německem (1:2) zakončilo skupinu E rovněž se šesti body na druhém místě. Skóre sice nemělo tak divoké jako jeho soupeř v play-off, i africký zástupce ale předváděl útočný fotbal.
„V ofenzivě je naše největší síla. Máme spoustu hráčů, kteří dokážou působit obraně problémy po celém hřišti. Navíc máme i silnou lavičkou, která může proti Norsku klidně rozhodnout,“ uvedl trenér Emerse Faé.
Pobřeží slonoviny je ve vyřazovací fázi MS poprvé. Norové postoupili ze skupiny i při poslední účasti na světovém šampionátu v roce 1998. Vítěz utkání se v osmifinále střetne s Brazílií, která porazila Japonsko 2:1.
Francouzi na velkých akcích Švédsko ještě neporazili
Francie na letošním turnaji poprvé od vítězného domácího MS v roce 1998 vyhrála ve skupině všechny tři zápasy a dala v nich deset branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce.
Postupně zdolala Senegal, Irák a Norsko. Na světových šampionátech našla přemožitele po 90 minutách v jediném z posledních 17 utkání.
Les Bleus vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Na velkých turnajích ale ve dvou dosavadních duelech nad Švédy nedokázali zvítězit. V obou případech se jednalo o mistrovství Evropy.
„První fáze šampionátu je za námi, přichází druhá. Ti, kteří už na něm hráli, vědí, že se tím všechno mění. Každý zápas může být poslední. Dobytí trofeje je jako zdolání hory. Čím víc se blížíte vrcholu, tím je výzva náročnější,“ uvedl trenér Francouzů Didier Deschamps.
K týmu se kouč vrátil po pátečním pohřbu matky ve Francii, v utkání s Norskem ho zastoupil asistent Guy Stéphan. Sedmapadesátiletý Deschamps už MS vyhrál jako hráč v roce 1998 a o 20 let později také v roli kouče. Francii vede od roku 2012, po turnaji ale na lavičce skončí. Každý duel ve vyřazovací fázi tak může být jeho rozlučkou.
Švédsko postoupilo na MS ze skupiny popáté za sebou. Výběr anglického trenéra Grahama Pottera načal letošní turnaj výhrou 5:1 nad Tuniskem, poté stejný debakl utrpěl od Nizozemska a v závěrečném duelu skupiny F remizoval s Japonskem 1:1.
Seveřané prošli dál jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst. Nyní před nimi stojí velká překážka. „Francouzi jsou favoriti na celkové prvenství, totéž tedy platí i pro utkání proti nám. Jsou to i moji favorité,“ řekl obránce Daniel Svensson.
„Máme dobré hráče a věříme si jako tým, takže si myslím, že je můžeme porazit. Půjdeme do utkání s plnou sebedůvěrou a doufám, že zvítězíme,“ prohlásil záložník Yasin Ayari. Vítěz se v osmifinále utká překvapivě s Paraguayí, která v penaltách vyřadila Německo.
Mexiko čeká na výhru ve vyřazovací části 40 let
Spolupořadatelé MS Mexičané v závěrečném zápase skupiny již s jistotou postupu do vyřazovacích bojů porazili český celek po třech brankách v druhém poločase 3:0 a stvrdili povedenou úvodní část.
Svěřenci trenéra Javiera Aguirreho poprvé v historii na turnaji ovládli všechny tři duely základní fáze a spolu se Španělskem jako jediní dosud neinkasovali.
Nyní se Mexičané pokusí po 40 letech vyhrát na světovém šampionátu duel vyřazovací části, od vítězství nad Bulharskem v roce 1986 sedmkrát ztroskotali v osmifinále. Letos při rozšíření počtu účastníků na 48 zemí jedno kolo play-off přibylo.
Oba soupeři spolu často hrají přípravné zápasy. Mexičané čtyřikrát po sobě Ekvádor neporazili, poslední tři vzájemné duely skončily remízou. V jediném souboji na světovém šampionátu v roce 2002 ale jihoamerický celek po obratu zdolali 2:1.
Aguirreho výběr bude opět spoléhat na kouzlo Aztéckého stadionu, který jako první hostí třetí MS. Mexičané ve slavné aréně už 25 zápasů po sobě neprohráli a na světovém šampionátu tam v dosavadních devíti duelech nenašli přemožitele.
„Statistiky a data nyní nehrají žádnou roli. Teď přichází vyřazovací fáze a ta je naprosto specifická. Dosahujeme nějakých cílů, ale počítat se bude to, co nás teprve čeká. Skupina už je minulostí, přemýšlíme jen o tom, co bude,“ uvedl Aguirre.
Ekvádor na úvod šampionátu prohrál po gólu inkasovaném v 90. minutě s Pobřežím slonoviny 0:1, následně se protrápil k bezbrankové remíze s outsiderem z Curacaa.
Tým byl na pokraji vyřazení, v závěrečném utkání skupiny ale po obratu udolal favorizované Německo 2:1 a do play-off proklouzl jako čtvrtý nejlepší z osmičky postupujících z třetích míst.
Ekvádorský prezident na další den vyhlásil celonárodní volno. Jihoamerický celek však už nyní myslí na souboj s Mexikem a sní o prvním triumfu ve vyřazovacích bojích v historii. Dosud se v play-off na světovém šampionátu představil jen v roce 2006, kdy v osmifinále podlehl Anglii 0:1.
„Vítězství nad Německem bylo naším největším na mistrovství světa. Důležité je ale zachovat chladnou hlavu. Před zápasem jsme nebyli v pekle, nyní nejsme hlavami v oblacích. Budeme pokračovat s pokorou a pokusíme se soupeře zaskočit,“ uvedl ekvádorský trenér Sebastián Beccacece.
Nejspíš znovu jen na lavičce nechá v úvodu bývalého obránce pražské Sparty Ángela Preciada, který ve všech třech dosavadních duelech naskočil jako střídající.