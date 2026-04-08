Neuer vychytal Real. V takových zápasech potřebujete výjimečné výkony, chválil Kompany

Manuel Neuer ve čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid potvrdil, že stále patří mezi klíčové hráče Bayernu Mnichov. Čerstvě čtyřicetiletý brankář se vrátil mezi tři tyče po zranění a k vítězství 2:1 přispěl devíti zákroky. Přínos mistra světa z roku 2014 vyzdvihl i trenér bavorského velkoklubu Vincent Kompany.
Bayern poslal do vedení Luis Díaz a pouhých 20 sekund po změně stran zvýšil Harry Kane. Hosté i díky skvělému Neuerovi drželi čisté konto až do 74. minuty, kdy snížil se 14 góly nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé.
„Cítil jsem, že Manu je ve velmi dobré formě. Teď jsme ho opravdu potřebovali, nejen kvůli zkušenostem, ale především pro jeho kvality. V takových zápasech potřebujete od hráčů výjimečné výkony,“ chválil Kompany.
V atraktivním duelu viděli diváci po 20 střeleckých pokusech na obou stranách. „Měli jsme spoustu šancí, stejně tak i Real. Naštěstí vstřelili kontaktní branku poměrně pozdě, takže jsme výhru už udrželi,“ podotkl Neuer.
Dvojnásobný vítěz soutěže odehrál za Bayern 136. zápas v Lize mistrů. Vyrovnal tak počin bývalé hvězdy Barcelony Lionela Messiho, více startů za jeden klub má pouze někdejší brankář Realu Iker Casillas (149).
„Byl to hodně náročný zápas. Real má nesmírně rychlé a šikovné fotbalisty. Hráči jako Vinícius, Mbappé nebo Bellingham mají navíc skvělou střelu. Věděl jsem, že musím předvést to nejlepší,“ uvedl Neuer.
„Každý může mít svoje pořadí nejlepších brankářů historie, ale Manu je jeden z mála, který vydržel na úplném vrcholu takhle dlouho. Podávat takové výkony v jeho věku není snadné. Ale když vidím, jak maká na tréninku, tak mě to vůbec nepřekvapuje,“ přidal Kompany.
Bývalý elitní stoper odkoučoval 100. soutěžní utkání na lavičce Bayernu. Jeho svěřenci mu dali předčasný dárek k pátečním 40. narozeninám.
Odveta je na programu za týden ve středu v Allianz Areně. „Bude to podobné, obě mužstva mají svou jasnou herní tvář. Pro nás bude určitě výhodou domácí prostředí,“ dodal Neuer.