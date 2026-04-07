Bayern veze výhru z Madridu, Arsenal z Lisabonu

Hráči Bayernu Mnichov a Arsenalu vykročili za postupem mezi nejlepší čtyři týmy v Lize mistrů. V úvodním čtvrtfinále zvítězil německý mistr na hřišti Realu Madrid 2:1. Bavorský gigant porazil „Bílý balet“ v Lize mistrů po osmi zápasech poprvé od dubna 2012. Lídr anglické ligy Arsenal uspěl na stadionu Sportingu Lisabon 1:0 díky gólu střídajícího Kaie Havertze z nastavení. Odvety jsou na programu příští středu.
Před úvodním zásahem Bayernu hostující brankář Neuer dvakrát podržel svůj tým proti Mbappému. Pět minut před koncem prvního dějství otevřel skóre zblízka Díaz. Hosté prožili bleskový vstup do druhé půle, dvacet sekund po přestávce další přízemní ranou zvýšil Kane, který se vrátil po zranění. Kapitán anglické reprezentace dal v 41 soutěžních utkáních v tomto ročníku už 49 branek. V 74. minutě Mbappé snížil, se 14 trefami vévodí tabulce kanonýrů v tomto ročníku.
Bayern zvítězil v soutěži na Santiago Bernabéu v normální hrací době po osmi utkáních a prvně od května 2001 (v dubnu 2012 tam uspěl až na penalty). Bayern vyhrál v této sezoně Ligy mistrů 10 z 11 zápasů a má blízko tomu, aby v další fázi vyzval buď obhájce trofeje Paris St. Germain, či Liverpool, jejichž první duel se odehraje ve středu. Naopak historicky nejúspěšnějšímu týmu Ligy mistrů hrozí druhá sezona po sobě bez trofeje.
V souboji Sporting – Arsenal mohl domácí dostat do vedení v šesté minutě Araújo, jenže napálil břevno. Po více než hodině hry se prosadil zpoza vápna Zubimendi, radost hostů ale zkazil ofsajd. V portugalské metropoli se směřovalo k bezbrankové remíze, když londýnský celek zásluhou dvou hráčů příchozích z lavičky udeřil. Martinelli vyvezl balon až od postranní čáry, nápaditým obloučkem našel za obranou nabíhajícího Havertze a ten rozhodl.
Sporting poprvé v sezoně Ligy mistrů doma prohrál po sérii pěti výher, „Kanonýři“ nenašli přemožitele ani v 11. duelu „milionářské“ soutěže v tomto ročníku. Svěřenci trenéra Artety jsou blízko semifinále, kde by potkali buď Barcelonu, nebo Atlético Madrid.
Výsledky úvodních utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:
Výsledky úvodních utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:
Real Madrid – Bayern Mnichov 1:2 (0:1)
Branky: 74. Mbappé – 41. L. Díaz, 46. Kane. Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring – Gillett (video, všichni Angl.). ŽK: Tchouaméni – Tah, L. Díaz, Neuer, Musiala.
Sporting Lisabon – Arsenal 0:1 (0:0)
Branka: 90.+1 Havertz. Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Morita.