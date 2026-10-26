Neřeším, co bylo. Jsem zklamaný z nás, přiznal trenér Kováč

Po nečekané porážce s Pardubicemi hovořil trenér plzeňských fotbalistů Radoslav Kováč o největším zklamání při svém angažmá ve Viktorii. Šestačtyřicetiletého kouče štve přístup hráčů, z nichž jen pár předvádí přístup, který od nich chce.
Kováč po tristním začátku sezony nahradil na lavičce Martina Hyského, ani jemu se zatím nepodařilo mužstvo nastartovat. „Po utkání jsme měli proslov v kabině, ale je to pořád dokola. Každé tři dny. Matěj Vydra je pár dní po operaci, má za sebou tři tréninky a jde se tam rozbít. Charakter, co chceme, ukazuje jen pár hráčů. Proto jsme tam, kde jsme,“ uvedl bývalý trenér Pardubic či Liberce.
Plzeň ve dvanácti zápasech tohoto ligového ročníku vyhrála jen čtyřikrát. „Hrozně mě to mrzí. Vážím si toho, že jsem tady. Chci Plzni pomoct, ale nedaří se. Nebojím se o svou práci. Hráči mají od všech skvělý servis a bije mě, že nejsou schopni udělat něco navíc,“ posteskl si Kováč.
S přístupem řady hráčů se nemůže smířit. „Máte hráče s větším či menším talentem, ale je to o tom, jaké do toho dáte srdce. Jaký máte vztah ke klubu a sami k sobě, abyste se třeba posunul. Někteří hrají jen s balonem a tak se nedá vyhrávat. Sestavu jsem postavil já a jsem za to zodpovědný,“ uvedl kouč.
Na jeho týmu leží deka. „Sebedůvěra není na úrovni, na jaké má být. Tady musíme ukázat srdce a jít to zlomit. Pak jde vše stranou. Nevidím tam snahu udělat pro klub něco navíc,“ řekl Kováč. „Já energii a nadšení mám. Nesnáším porážky. Věřím, že příště vybereme ty, kteří se půjdou rozbít na kaši,“ dodal.
Dostal také otázku, zda v obraně nechybí někdo jako Dávid Krčík, který odešel právě do Pardubic a byl jedním z výrazných strůjců jejich výhry. „Za mě je to zbytečná otázka. Takto jsme se rozhodli. Máme Pališčáka nebo Vavra. Prebsl hraje velmi dobře. Dávid je v Pardubicích, proti nám odvedl dobrý výkon. Gratuluji soupeři ke třem bodům a jsem zklamaný z nás. A neřeším, co bylo,“ uvedl Kováč.