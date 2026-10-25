Konečně. Čekání na gól ukončil útočník Sparty Brunes ve velkém stylu, když jeho čtyři góly pomohly pražskému týmu přejet Slovácko ve 12. kole první ligy jasně 5:1. Letenský celek je tak v tabulce druhý a náskok na vedoucí Slavii snížil na šest bodů. Plzeň se dál hledá, tentokrát prohrála na svém stadionu s Pardubicemi 1:2. Nedělní program nejvyšší tuzemské soutěže začal v Hradci Králové, kde vyhrál Jablonec 2:1. Kromě toho, že Hradec utrpěl třetí porážku za sebou, přišel také o kapitána Vladimíra Daridu, který opustil hřiště na nosítkách.
Spartu táhl probuzený Brunes
Hosté vstoupili do utkání aktivně, ve 14. minutě ale po první vážnější akci soupeře inkasovali. Kapitán Vydra, jenž byl jediným českým hráčem ve sparťanské základní sestavě, vyslal do úniku Brunese a ten střelou mezi nohama překonal Heču. Norský útočník po 13 soutěžních zápasech ukončil čekání na svou druhou trefu v novém působišti.
Spartu vstřelený gól povzbudil a ve zbytku poločasu dominovala. V 25. minutě Vydra obral o míč Sosseha a postupoval sám na Heču, bývalý brankář letenského celku se tentokrát vyznamenal. O šest minut později sehráli Letenští podobnou akci jako při první brance a Brunes po Hoeverově kolmici napálil míč nechytatelně pod břevno.
Šestadvacetiletá letní posila českých vicemistrů završila hattrick v 37. minutě po Irvingově přihrávce do vápna. I do třetice se Brunes trefil levačkou, tentokrát ke vzdálenější tyči. Vstřelil tak premiérový hattrick aktuální prvoligové sezony.
Domácí znovu navýšili skóre krátce po změně stran. Irving dostal na hranici vápna příliš prostoru a technickým obstřelem zaznamenal svůj třetí gól v ligovém ročníku. Další dvě velké šance měl Vydra, v 59. minutě se ale dočkali i hosté. Juroška utekl po levé straně a souhru střídajících hráčů zakončil Kostadinov, jenž se prosadil pouhých 52 sekund od svého příchodu na trávník. Severomakedonský defenzivní záložník dal svůj premiérový gól v české lize.
V 71. minutě vrátil favoritovi čtyřgólové vedení znovu Brunes, který si našel před bránou odražený míč a z otočky se nezmýlil. Čtyři góly v soutěžním utkání dal potřetí, dosud se mu to povedlo pouze na začátku kariéry ve třetí a čtvrté norské lize.
Brunese vystřídal v 80. minutě Vojta, jenž záhy mohl ukončit své čekání na první ligový gól za Spartu, sám před Hečou ale netrefil bránu. Pražany to příliš mrzet nemuselo, pětkrát v jednom utkání nejvyšší soutěže skórovali poprvé od března a triumfu 5:2 rovněž nad Slováckem.
Sparta Praha – 1. FC Slovácko 5:1 (3:0)
Sparta Praha – 1. FC Slovácko 5:1 (3:0)
Branky: 14., 31., 37. a 71. Brunes, 47. Irving – 59. Kostadinov. Rozhodčí: Bohata – Kříž, Šůma – Adam (video). ŽK: Sochůrek – Hruška, Stojčevski, Slončík. Diváci: 15 397.
Sparta: Surovčík – Hoever (63. Kadeřábek), Mbe Soh (75. Martinec), Guddal, Vitályos – Irving, Mannsverk (63. Sochůrek), Vydra – Singhateh, Alcócer (63. Jurásek) – Brunes (80. Vojta). Trenér: Priske.
Slovácko: Heča – Slončík, Rundič (59. Kostadinov), Král – Blahút, Trávník (77. Hruška), Sosseh (74. Marinelli), Šviderský – Dolžnikov, Vorlický (58. Fiala) – Havlík (46. Juroška). Trenér: Jelínek.
Smutnou sérii Hradce bez výhry prodloužil Jablonec
V dešti mohl poslat Hradec do vedení v 17. minutě Slončík, ale z vápna napálil tyč a následná Petráškova hlavička skončila v náručí gólmana Mihelaka. Pak ještě Čvanačara ve skluzu nezakončil gólem centr Horáka. Pak přišly šance i na druhé straně, ale gól padl až ve 33. minutě, kdy Petrášek špatně odkopl míč a ten mu ve vápně spadl na ruku – pokutový kop bezpečně proměnil Nebyla.
Vyrovnání měl na kopačce Slončík, ale ze značky pokutového kopu minul branku a tak opět udeřili hosté. Od střídajícího Chvátala se odrazil balon do běhu Nebylovi a ten ve 49. minutě střelou na přední tyč propálil Zadražila.
Domácí se nedočkali branky ani po velkém závaru ve vápně v 57. minutě. Hostující obranu nepřekonali Darida, Dancák ani Čvančara. Definitivně rozhodnout mohl Kuol, jeho hlavičku ale Zadražil vyrazil.
V 70. minutě Horák nahrál Čvančarovi, ten se odpoutal od Nebyly a zakončením k tyči nedal Mihelakovi šanci. Chvíli poté vyrovnal střídající Umar, ale videorozhodčí odhalil předcházející hru rukou a gól neplatil.
Poté kapitán Darida v dobré pozici z šestnáctky přestřelil branku a v 77. minutě si v souboji s Hollým zranil koleno a opustil hřiště na nosítkách. Jablonec pak už těsný náskok uhájil.
„Vláďu odvezla sanitka do nemocnice. Když se něco kazí, tak se vší parádou. Mrzí mě to. Přeju si, aby Vláďa byl zdravý, to je to nejdůležitější. Je to pro nás hlavně skvělý kluk do kabiny, nebudu se bavit o jeho hráčských kvalitách,“ prohlásil trenér Horejš po zápase.
FC Hradec Králové – FK Jablonec 1:2 (0:1)
FC Hradec Králové – FK Jablonec 1:2 (0:1)
Branky: 70. Čvančara – 34. z pen. a 49. Nebyla. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Volf – Ochotnický (video). ŽK: Čvančara. Diváci: 4705.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čech (63. Valenta) – Ludvíček (46. Chvátal), Darida (80. Trubač), Dancák, Horák – Mihálik (54. Van Buren), Slončík (54. Umar) – Čvančara. Trenér: Horejš.
Jablonec: Mihelak – Cedidla (67. Pavlovič), Tekijaški, Novák, Sláma – Nebyla (86. Polidar), Sedláček – Čanturišvili, Zorvan (67. Hollý), Kuol (67. Alioum) – Růsek (77. Okeke). Trenér: Kozel.
Pardubice zaskočily Viktorii v prvním poločase
Viktoria podtrhla nepovedený týden poté, co ve čtvrtek v Evropské lize prohrála s Levski Sofia 1:2. V domácí soutěži si na podzim připsala už sedmý zápas, v němž inkasovala minimálně dva góly. S Pardubicemi na vlastním stadionu prohrála podruhé za sebou.
Domácí poprvé zahrozili z rohového kopu, který rozehrál Panoš. K míči se na přední tyči dostal Dweh, ale branku přestřelil. Mezi tyče nezamířil ani z dálky Prebsl. Hosté byli produktivnější. Stoper Krčík, jehož se Viktoria na začátku sezony zbavila, pomohl přečíslit obranu nedávných spoluhráčů. Míč se po kombinaci dostal v šestnáctce k Samuelovi, který nejprve trefil Prebsla, ale na druhý pokus už ve 22. minutě poslal míč k tyči do sítě.
Útočník z Nigérie navázal na svou trefu z minulého kola, po rohovém kopu pak navíc ještě trefil tyč. Velkou šanci domácích nevyužil Memič a Východočeši po Hlavatého rohu zvýšili vedení. Na přední tyči vytvořili blok Krčík s Ichou a od něj se podle rozhodčího odrazil míč do sítě. Také pardubický defenzivní univerzál skóroval ve druhém kole po sobě. V závěru poločasu mohl Kabongo snížit, ale zblízka napálil pouze břevno.
Plzeňský trenér Kováč o přestávce třikrát vystřídal a ve 49. minutě po Doskiho přesném pasu snížil svou čtvrtou brankou v ligové sezoně Memič. V dalších minutách však Západočeši na snížení nenavázali a do šancí se nedostávali. Pardubický Mahuta mohl definitivně rozhodnout, v 75. minutě postupoval sám na brankáře, Wiegele však jeho sólo zmařil.
Kapitán Viktorie Hrošovský si připsal 200. start v české lize a v závěru předal pásku střídajícímu Vydrovi, který v 88. minutě spálil poslední velkou šanci plzeňského celku.
Viktoria Plzeň – FK Pardubice 1:2 (0:2)
Viktoria Plzeň – FK Pardubice 1:2 (0:2)
Branky: 49. Memič – 22. Samuel, 39. Icha. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Ratajová – Černý (video). ŽK: Kabongo – Halinský, Hlavatý, Mahuta. Diváci: 6168.
Plzeň: Wiegele – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Hrošovský (77. Vydra), Červ (46. Pirgič) – Memič (69. Faal), Panoš (46. Ladra), Višinský (46. Souaré) – Kabongo. Trenér: Kováč.
Pardubice: Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Boledovič – Icha (88. Ouattara), Hlavatý – Tanko (88. Trédl), Botos (56. Jelínek), Samuel (56. Mahuta) – Drchal (74. Smékal). Trenér: Trousil.