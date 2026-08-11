Nedvěd přednesl analýzu k MS. Na hráčích viděl mentální únavu, detaily zůstávají interní záležitostí

Důvodů neúspěchu na MS bylo více, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd představil výkonnému výboru Fotbalové asociace ČR analýzu nepovedeného vystoupení národního mužstva na šampionátu, po kterém skončil trenér Miroslav Koubek. Jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s FAČR práce na doplnění realizačního týmu.
Český celek postoupil na mistrovství světa po 20 letech, na turnaji v Americe ale dvakrát prohrál, jednou remizoval a s jediným bodem skončil již ve skupině.
„Pavel Nedvěd měl něco přes hodinku trvající vystoupení. (…) Po jeho prezentaci byla velká diskuse, kterou jsme potřebovali k tomu, abychom si finálně ukončili cyklus po mistrovství světa a mohli se soustředit na nové věci,“ řekl předseda FAČR David Trunda.
„Za postup po 20 letech na mistrovství světa zaslouží poděkování trenér i hráči. Výkony na mistrovství světa samozřejmě zůstaly za očekáváním. Nejednalo se o důsledek nějakého jednoho problému,“ podotkl Trunda.
Nedvěd podle něj přednesl 10 hlavních bodů. „Součástí analýzy bylo detailní popsání možné změny směrem k individualizaci tréninkového procesu než nějaké větší kolektivní přípravy, mentální a informační zatížení celého týmu, větší stabilita sestavy a herních vazeb. Možná trošku detailněji zpracovaná fyzická připravenost a řízení zátěže, jestli jsme neměli trochu jinak uchopit regeneraci. Bavili jsme se také o aspektu formy jednotlivých hráčů na jednotlivých postech, o tom, že po měsíci a těch zápasech tam nám trošku chyběly lehkost a pozitivní energie,“ uvedl Trunda.
„Viděli jsme určitou mentální unavenost hráčů, která byla způsobena různými faktory. Bylo to dané i tím, že jsme se kvalifikovali jako jedni z posledních, neměli jsme možnost volby báze. Některé věci jsme možná mohli řešit jinak. Bavili jsme se samozřejmě také o strategii zvolené do jednotlivých utkání, o celkovém herním projevu, nedostatečné tvorbě šancí. To už jsou detaily, které zůstanou interně pod křídly výkonného výboru,“ doplnil Trunda.
S Deniou se tvoří také realizační tým
Krátce po mistrovství odstoupil trenér Koubek a na konci července převzal reprezentaci Denia. Zatím má jediného asistenta, krajana Pabla Ama. Další členové realizačního týmu dosud nejsou známi, podle Trundy asociace zřejmě nejprve oznámí kondičního trenéra a dalšího asistenta, jímž by měl být Čech.
„Minulý týden probíhaly osobní schůzky. Zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje možnost složení a obměna realizačního týmu, kterou jsme avizovali. Myslím si, že během následujících dnů dojde k dohodě s asistentem trenéra a kondičním trenérem a následně budeme pokračovat. Samozřejmě pracujeme na celé obměně realizačního týmu,“ řekl Trunda.
A co Schick?
Šéf FAČR neprozradil, zda už Denia kontaktoval Patrika Schicka, který po šampionátu překvapivě ukončil reprezentační kariéru. „Byl to jeden z jeho prvních dotazů a věcí, které chtěl uskutečnit. Myslím, že k osobní schůzce ještě nedošlo. A jestli byl navázán kontakt? Uvidíme,“ řekl Trunda.
Denia s Amem jsou ve funkci necelých 14 dní. První zápasy s týmem je čekají na konci září v Lize národů. „Jedou na plné obrátky. Jezdí po celé republice, snaží se vidět co nejvíce zápasů. Chystají se na komunikaci s hráči jak u nás, tak v zahraničí. Dnes se oficiálně představili na výkonném výboru. Jsou to absolutní profíci, kteří mají jasně danou vizi a přesně vědí, co chtějí dosáhnout. Takže já osobně jsem zatím spokojený, těžší chvilky nás samozřejmě teprve čekají,“ řekl Trunda.