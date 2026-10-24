Sobotní duely 12. kola zatím žádného vítěze nepoznaly. Fotbalisté Teplic na domácím hřišti remizovali 0:0 s Artisem. Proti druhému brněnskému nováčkovi jednobodový výsledek a výsledek 2:2 zajistil Bohemians v 82. minutě Roman Květ. První výhry se stále nedočkali fotbalisté Zlína, s Olomoucí remizovali 1:1. Změnit sobotní osud mohou hráči vedoucí Slavie, kteří hostí Boleslav.
Do vedení mohli jít tepličtí fotbalisté po první čtvrthodině. Hopiho gól ale nakonec po takřka čtyřminutové kontrole videorozhodčího neplatil kvůli předchozímu ofsajdu. Hrdinou úvodního dějství byl brankář hostů Kašík, jenž se nejprve blýskl ve 34. minutě po Fortelného ráně. Následně vychytal tváří v tvář Radostu i Čermáka, a tak se mohlo udeřit na druhé straně. Fullyho hlavička v nastaveném čase skončila na tyči. Další šanci zlikvidoval osmnáctiletý brankář krátce po změně stran, nadvakrát si na něj nepřišel znovu Čermák.
V 69. minutě byli blízko gólu hosté, když Trmal zlikvidoval Aléguého samostatný nájezd. Při Adediranově dorážce mu pomohl bránící Riznič. V utkání byl k vidění vysoký počet střel, domácí v této statistice zvítězili 22:16. Závěr už se však dohrál především ve středu hřiště, premiérový vzájemný zápas obou týmů v nejvyšší soutěži tak skončil nerozhodně.
FK Teplice – Artis Brno 0:0
FK Teplice – Artis Brno 0:0
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Antoníček – Kvítek (video). ŽK: Riznič, L Mareček – Fully, Preisler, Labík, Glossoa. Diváci: 3132.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček (63. D. Mareček), Fortelný – Hopi (75. Auta), Čermák (84. Bílek), Radosta (84. Badamosi) – Kozák (63. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Artis: Kašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully (46. Papalelé) – Labík (80. Pospíšil), Boháč – Alégué, Adediran (84. Perišič), Preisler (59. Harazim) – Ndiaye (59. Sarapata). Trenér: Nádvorník.
Bohemians proti Zbrojovce podeváté v řadě
Zbrojovka přetavila v gólový úspěch hned první útočnou akci. Klíma vyslal ve druhé minutě po pravé straně do brejku Vachouška, jeho přihrávka se po odrazu od Lischky a po další nahrávce dostala k volnému Amadou Dantemu. A reprezentant Mali vstřelil ze 14 metrů premiérovou branku v české lize.
Bohemians ale vyšel úvod druhé půle. Po Vachouškově faulu kopali hosté přímý kop z 20 metrů a exekuce se ujal Aleš Čermák, který zakroutil míč skvěle do brněnské branky. V 74. minutě se domácí po brance Lukáše Penxi opět ujali vedení. To však trvalo pouhých osm minut. Po přetaženém centru vystřelil Pilař a z bezprostřední blízkosti tečoval balon do sítě Roman Květ. Bohemians tak s nováčkem soutěže bodovali v devátém utkání v řadě.
Zbrojovka Brno – Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)
Zbrojovka Brno – Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)
Branky: 2. Dante, 74. Penxa – 48. Čermák, 82. Květ. Rozhodčí: Radina – Hájek, Rosický – Machálek (video). ŽK: Kadlec (Bohemians). Diváci: 6388.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Pokorný, Vedral – Penxa, Ševčík (63. Janetzký), Langer (81. Čavoš), Dante – Rymarenko (63. Vaníček) , Vachoušek (81. Zmrhal) – Vašulín (75. Ezeh). Trenér: Svědík.
Bohemians: Frühwald – Havel, Lischka, Kadlec (46. Kovařík) – Mirvald, Čermák (90.+1 Heidenreich), Smrž (81. Obinaja), Javorček – Matoušek (46. Pilař), Květ – Almási (66. Krobot). Trenér: Veselý.
Zlín trápil Olomouc, na výhru to ale stále nestačilo
Ševci jako jediní v ročníku nejvyšší soutěže stále nezvítězili, se Sigmou sehráli plichtu 1:1. První gól přitom přišel až po změně stran. Beran vysunul přihrávkou za obranu Sejka, jenž v pokutovém území přetlačil Mukubu a propálil Dostála. Pro čtyřiadvacetiletého útočníka Sigmy šlo o čtvrtou trefu v ligové sezoně.
Olomouc si ale cestu za další výhrou zkomplikovala. V 66. minutě totiž Sylla fauloval unikajícího Pišoju a byl vyloučen. Zlínští hráči ožili a přesilovku bleskově využili. Po Appiahově centru dorazil Kratochvíl ještě těsně vedle, stoper Černín však následně našel ve vápně střídajícího Cupáka a domácí záložník srovnal na 1:1. V lize se prosadil poprvé od března.
FC Zlín – Sigma Olomouc 1:1 (0:0)
FC Zlín – Sigma Olomouc 1:1 (0:0)
Branky: 72. Cupák – 46. Sejk. Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Dresler – Zelinka (video). ŽK: Mukuba, Černín, Machalík – Sylla. ČK: 66. Sylla. Diváci: 2522.
Zlín: Dostál – Kopečný, Mukuba, Černín, Machalík – Pišoja (71. Bartošák), Nombil (72. Cupák), Kratochvíl, Štefan (59. Kanu), Appiah – Poznar (80. Didiba). Trenér: Jelínek.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Hadaš, Beran (72. Baráth), Soldo, Borges – Janošek (79. Tkáč), Ghali – Sejk. Trenér: Hapal.