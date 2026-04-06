Neapol vystřídala na druhém místě AC Milán, Juventus stáhl náskok čtvrtého Coma

Neapol porazila v taháku 31. kola italské ligy AC Milán 1:0 a po pátém vítězství v řadě ho vystřídala na druhém místě. Gól dal v 79. minutě střídající Politano. Juventus přehrál FC Janov 2:0 a přiblížil se čtvrtému místu, které znamená účast v Lize mistrů. Stará dáma ztrácí na Como už jen bod, neboť svěřenci Cesca Fábregase po pěti ligových výhrách jen remizovali 0:0 v Udine.
Neapol uspěla i bez dánského kanonýra Rasmuse Höjlunda, kterého po barážovém utkání proti české reprezentaci v Praze vyřadila ze hry viróza.
Zastoupil ho Politano, který se trefil pět minut po příchodu na hřiště. Neapol dál ztrácí sedm bodů na první Inter, na třetí AC má k dobru dva body.
Juventus napravil předchozí domácí remízu se Sassuolem. Už ve čtvrté minutě se trefil hlavou Bremer a chvíli nato pojistil vedení favorita Weston McKennie.
O přestávce trenér Luciano Spalletti vystřídal brankáře, když lehce zraněného Mattiu Perina nahradil Michele Di Gregorio. Nový muž mezi tyčemi Juventusu se vytáhl čtvrt hodiny před koncem, kdy chytil Martínovu penaltu.
Spalletti si jako čtvrtý kouč připsal 300 výher v Serii A. Před ním tuto hranici pokořili Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (320) a Nereo Rocco (302).
Como protáhlo svou neporazitelnost v soutěži o sedmý zápas, ale v boji o účast v Lize mistrů zaváhalo. „Lariani“ potvrdili proti jedenáctému Udine pozici nejlépe bránícího týmu v lize, v níž dosud inkasovali jen 22 branek.
Zároveň ale také v Serii A poprvé od začátku února a po sedmi zápasech nedokázali skórovat. S 53 góly jsou přitom druhým nejproduktivnějším mužstvem po vedoucím Interu (71).
Bergamo zvítězilo 3:0 v Lecce a přiblížilo se pohárovým příčkám. Na šestý AS Řím ztrácí Atalanta jen bod. První dva góly hostů připravil svými přihrávkami Charles De Ketelaere.
V 59. minutě po jeho pobídce zvýšil na 2:0 Nikola Krstovič, jenž přišel loni do Bergama právě z Lecce. S devíti ligovými trefami je nejlepším střelcem týmu.
Výsledky 31. kola italské fotbalové ligy
Sassuolo – Cagliari 2:1 (50. Garcia, 78. Pinamonti – 31. Esposito z pen.), Verona – Fiorentina 0:1 (82. Fagioli), Lazio – Parma 1:1 (77. Noslin – 15. Del Prato), Cremona – Boloňa 1:2 (90.+1 Bonazzoli – 3. Mário, 16. Rowe), Pisa – FC Turín 0:1 (80. Adams), Inter – AS Řím 5:2 (2. a 52. Martínez, 45.+2 Calhanoglu, 55. Thuram, 63. Barella – 40. Mancini, 70. Pellegrini), Udine – Como 0:0, Lecce – Bergamo 0:3 (29. Scalvini, 59. Krstovič, 73. Raspadori), Juventus – FC Janov 2:0 (4. Bremer, 17. McKennie), Neapol – AC Milán 1:0 (79. Politano).