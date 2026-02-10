Další překvapení přinesl zápas čtvrtfinále Italského poháru. Fotbalisté Neapole vypadli na svém stadionu, kde podlehli Comu na penalty 6:7, v normální hrací době skončil zápas 1:1. Soutěž tak opustil další přední tým italské ligy, když minulý týden po prohře 0:3 v Bergamu skončil turínský Juventus.
Neapol v poháru padla doma s Comem v penaltách
Neapol platila proti Comu za mírného favorita, jelikož mužstva dělí v Serii A jen osm bodů, přičemž Neapol odehrála o zápas víc. Hosty poslal do vedení z pokutového kopu Baturina, krátce po změně stran vyrovnal Vergara. Rozhodnutí přinesly až penalty, v nichž se za domácí netrefili Lukaku a Lobotka, naopak za Como neuspěl pouze Perrone.
Svěřenci trenéra Fábregase vyzvou v semifinálovém dvojzápase Inter Milán. Atalantu Bergamo čeká Boloňa s Martinem Vitíkem, nebo římské Lazio. Jejich souboj je na programu ve středu.