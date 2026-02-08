Inter Milán dal Sassuolu pět gólů, Juventus zachránil v nastavení remízu

Proč vedou italskou ligu jasně ukázali ve 24. kole fotbalisté Interu Milán. Deklasovali Sassuolo 5:0 a v tabulce jsou o osm bodů před městským rivalem AC. Juventus Turín až v nastavení zachránil bod za domácí remízu 2:2 s Laziem Řím a ze čtvrtého místa ztrácí na Inter už dvanáct bodů.
Sassuolo málem skórovalo hned v úvodní minutě, když Koného střela překonala brankáře Sommera, ale Dimarco stihl vykopnout míč z brankové čáry. Inter šel do vedení v 11. minutě. Dimarcův centr z rohu na zadní tyči hlavou zužitkoval Bisseck. Hosté pak zvýšili po další asistenci Dimarca, jenž vybídl ke skórování Thurama, který ukončil měsíc trvající střelecký půst.
V 50. minutě zužitkoval Martínez špatný odkop domácích a se 171 brankami vyrovnal Roberta Boninsegnu na třetím místě historické tabulky střelců Interu. O čtyři minuty později Murič špatně reagoval na další roh Dimarca a obránce Akanji bez problémů hlavičkou upravil na 4:0. Domácí se dožadovali odpískání faulu. Záložník Matič viděl žlutou kartu za protesty, které ještě eskalovaly a srbský veterán byl záhy vyloučen. Výsledek zpečetil v 89. minutě Luis Henrique.
Sassuolo prohrálo po dvou vítězstvích a patří mu jedenáctá příčka, dvanáct bodů za pohárovými příčkami a jedenáct bodů před zónou sestupu.
Lazio poslal v Turíně do vedení osmatřicetiletý veterán Pedro, jehož tvrdou ránu tečoval mimo dosah brankáře Di Gregoria obránce Bremer. Římané dvě minuty po změně stran zvýšili zásluhou Isaksena. Juventus snížil těsně před uplynutím hodiny hry hlavičkou McKennieho a dělbu bodů rovněž hlavou zařídil v nastavení Kalulu.
Výsledky 24. kola italské fotbalové ligy:
Hellas Verona – Pisa 0:0, FC Janov – Neapol 2:3 (3. Malinovskij z pen., 57. Colombo – 20. a 90.+5 z pen. Höjlund, 22. McTominay), Fiorentina – FC Turín 2:2 (51. Solomon, 57. Kean – 26. Casadei, 90.+4 Maripán), Boloňa – Parma 0:1 (90.+5 Ordóňez), Lecce – Udine 2:1 (5. Gandelman, 90. Banda – 26. Solet z pen.), Sassuolo – Inter Milán 0:5 (11. Bisseck, 28. Thuram, 50. Martínez, 54. Akanji, 89. Luis Henrique), Juventus Turín – Lazio Řím 2:2 (59. McKennie, 90.+6 Kalulu – 45.+2 Pedro, 47. Isaksen).