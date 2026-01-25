Po šesti ligových zápasech a devíti soutěžních fotbalisté Neapole narazili. Ve 22. kole italské ligy podlehli v Turíně Juventusu 0:3 a na vedoucí Inter ze čtvrtého místa ztrácejí už devět bodů. O skóre je totiž předstihl AS Řím, který remizoval před vlastními fanoušky s AC Milán 1:1. Druhý AC tak ztrácí na svého velkého městského rivala v tabulce pět bodů.
Neapol to schytala od Juventusu, AC Milán remizoval v Římě
Římané na svém hřišti od úvodního hvizdu proti AC Milán dominovali, ale nedokázali překonat skvěle chytajícího Maignana. V 62. minutě navíc inkasovali, když si obránce de Winter ve vápně našel Modričův centr z rohového kopu a svou premiérovou trefou v dresu AC od letního přestupu z Janova otevřel skóre.
V 74. minutě ale zahrál ve vlastním pokutovém území Bartesaghi rukou a domácí měli výhodu penalty. K míči se postavil Pellegrini, jenž byl tou dobou na hřišti pouhých pět minut a s jistotou proměnil. AS Řím uhrál první remízu v sezoně. Dosud měli na kontě 14 výher a sedm porážek.
Juventus poslal ve 22. minutě do vedení David, po přestávce pečetili výhru Yildiz a Kostič. Svěřenci Luciana Spallettiho ve vzájemném zápase uspěli poprvé od prosince 2023 a v tabulce jsou pátí bod za nedělním soupeřem.
Martin Vitík v 73. minutě naskočil za Boloňu na hřišti FC Janov, kde jeho tým prohrál 2:3. Hosté při tom ještě po hodině hry vedli 2:0, ale byli oslabeni o vyloučeného brankáře Skorupského, jenž v 56. minutě neodhadl výběh z branky a následně tvrdě fauloval Vitinhu. Domácí otočku zařídili góly Malinovskij, Ekuban a Messias.
Výsledky 22. kola italské fotbalové ligy
Inter Milán – Pisa 6:2 (39. Zieliňski z pen., 41. Martínez, 45.+2 Esposito, 82. Dimarco, 86. Bonny, 90.+3 Mchitarjan – 11. a 23. Moreo), Como – FC Turín 6:0 (8. a 66. Douvikas, 16. Baturina, 59. Da Cunha z pen., 70. Kühn, 76. Caqueret), Fiorentina – Cagliari 1:2 (74. Brescianini – 31. Kilicsoy, 47. Palestra), Lecce – Lazio Řím 0:0, Sassuolo – Cremona 1:0 (3. Fadera), Bergamo – Parma 4:0 (15. Scamacca z pen., 24. De Roon, 74. Raspadori, 90.+3 Krstovič), FC Janov – Boloňa 3:2 (62. Malinovskij, 78. Ekuban, 90.+1 Messias – 35. Ferguson, 47. Otoa), Juventus Turín – Neapol 3:0 (22. David, 77. Yildiz, 86. Kostič), AS Řím – AC Milán 1:1 (74. Pellegrini z pen. – 62. De Winter).