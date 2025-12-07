Neapol je po vítězství nad Juventusem v čele tabulky, Cagliari zdolalo AS Řím

Neapol ve 14. kole italské ligy zvítězila 2:1 nad Juventusem a posunula se do čela neúplné tabulky. AS Řím překvapivě prohrál 0:1 na hřišti Cagliari a zůstává čtvrtý.
Neapoli zajistily vítězství dvě branky Rasmuse Höjlunda. Kmenový útočník Manchesteru United, který v týmu pod Vesuvem hostuje, vstřelil v 7. minutě nejrychlejší gól Neapole do sítě Juventusu od trefy Fernanda De Napoliho z roku 1989.
Na vedoucí gól dánského útočníka odpověděl po změně stran vyrovnávací brankou Yildiz, který navázal na své dva góly do sítě Cagliari při výhře 2:1 v minulém kole. Turecký záložník se od začátku sezony podílel už na 13 gólech za klub a reprezentaci (8+5).
Höjlund druhým a vítězným gólem rozhodl utkání v 78. minutě, kdy se trefil hlavou z bezprostřední blízkosti a nedal hostujícímu brankáři Di Gregoriovi šanci. Neapol na domácím stadionu porazila Juventus pošesté za sebou.
Cagliari zvítězilo poprvé od poloviny září po deseti soutěžních zápasech a v tabulce se posunulo na 14. místo. Římanům zápas zkomplikovalo vyloučení tureckého obránce Celika v 52. minutě, po kterém se do hry dostali domácí.
Do vedení je mohl poslat krátce po červené pro soupeře slovenský reprezentant Ober, jenže v dobré pozici netrefil míč ideálně. To se celku ze Sardinie povedlo až v 82. minutě po rohovém kopu. Rozhodl střídající Gianluca Gaetano, který se trefil poprvé v ročníku. Řím s Cagliari prohrál poprvé od dubna 2021 a nepotvrdil tak nejlepší ligovou bilanci na hřištích soupeřů.
Boloňa remizovala na hřišti Lazia Řím 1:1 a nevyužila šanci k posunu na čtvrté místo před AS Řím, které prohrálo podruhé za sebou. V zápase se trefili Dánové Isaksen a Odgaard. Stalo se tak poprvé od roku 1955, kdy se v jednom utkání trefili dánští fotbalisté za oba celky. Lazio kleslo na 10. místo.
Inter Milán v sobotu porazil doma Como 4:0 a je na druhém místě neúplné tabulky. Hosté nebodovali teprve podruhé v sezoně a poprvé od druhého kola, kdy prohráli v Boloni 0:1.
Inter poslal v 11. minutě do vedení argentinský útočník Martínez, jenž se sedmým gólem v sezoně osamostatnil v čele tabulky ligových střelců. Výhru nerazzuri ve druhém dějství ještě pojistili Thuram, Calhanoglu, který se prosadil pošesté v ročníku, a Carlos Augusto.
Verona porazila Bergamo 3:1 a dočkala se prvního vítězství v sezoně. Jediným týmem bez výhry zůstala Fiorentina. Hellas za premiérovým vítězstvím nasměroval alžírský obránce Belghali, který se prosadil ve druhém utkání za sebou, druhý gól přidal Giovane a ve druhém poločase ještě zvýšil Bernede. Atalanta už se zmohla jen na snížení zásluhou Scamaccy z penalty.
Bergamo prohrálo čtvrtý z posledních pěti ligových duelů a v tabulce figuruje na 12. místě. Verona je předposlední o tři body před Fiorentinou a s dvoubodovou ztrátou na záchranu.
Výsledky 14. kola italské fotbalové ligy:
Sassuolo – Fiorentina 3:1 (14. Volpato, 45.+1 Muharemovič, 65. Koné – 9. Mandragora z pen.)
Inter Milán – Como 4:0 (11. Martínez, 59. Thuram, 81. Calhanoglu, 86. Carlos Augusto)
Hellas Verona – Bergamo 3:1 (28. Belghali, 36. Giovane, 71. Bernede – 81. Scamacca z pen.)
Cremona – Lecce 2:0 (53. Bonazzoli z pen., 78. Sanabria)
Cagliari – AS Řím 1:0 (82. Gaetano)
Lazio Řím – Boloňa 1:1 (38. Isaksen – 40. Odgaard)
Neapol – Juventus Turín 2:1 (7. a 78. Höjlund – 59. Yildiz)