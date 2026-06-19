Musíte tam vlítnout a trefit to, komentoval svůj gól proti Korejcům Romo. Proti Čechům chce uspět

Hrál poprvé na mistrovství světa a hned vstřelil vítězný gól. Navíc na stadionu, kde je od loňska doma. Mexický záložník Luis Romo prožil ve čtvrtek v Guadalajaře v jednatřiceti letech na světovém šampionátu premiéru snů.
Pomohla mu chyba korejského brankáře, jemuž vypadl míč z ruky. „Viděl jsem, jak se tam srazili. V té chvíli nepřemýšlíte, musíte tam vlítnout a trefit to,“ vyprávěl v mixzóně s trofejí pro nejlepšího hráče zápasu v ruce.
Vrátil se i ke kritice, kterou slízl před turnajem. Prohlásil totiž, že Mexiko nemá povinnost vyhrát mistrovství světa a že by hráči neměli na sebe vytvářet zbytečný tlak. Fanoušci v hostitelské zemi vnímali jeho slova jako alibistická, hlavně ve srovnání s výroky sedmnáctiletého talentu Gilberta Mory, který sebevědomě vyhlásil útok na titul.
„Vždycky se snažím mluvit upřímně a zbavit mužstvo tlaku, abychom nehráli v křeči. Vím, že se moje slova před zápasem některým lidem nelíbila, ale fotbal dává možnost odpovědět přímo na hřišti. Tam se mluví nohama, ne do mikrofonu,“ řekl Romo.
V mexickém týmu není žádným nováčkem, vždyť má na kontě už 64 zápasů. Byl už před čtyřmi lety v Kataru, ale trenér Gerardo Martino ho třikrát nechal sedět na lavičce a Mexičané tehdy balili kufry už po základní skupině.
Také na současném turnaji sledoval úvodní zápas s Jihoafrickou republikou jen jako náhradník, ale ve druhém utkání nahradil ve středové řadě Álvara Fidalga. Nejspíš rozhodlo to, že už jednou dokázal, že na Korejce platí. Dal jim gól ve čtvrtfinále na olympijském turnaji v Tokiu v roce 2021, kde hrál za Mexiko jako jeden ze tří povolených starších hráčů a pomohl mu k bronzovým medailím.
Tehdy o něj projevily zájem španělské kluby Getafe, Pamplona a Espaňol Barcelona, ale Romo zůstal doma. Ostatně většina mexických fotbalistů hraje domácí ligu, která jim může nabídnout platy srovnatelné s Evropou a ani přestupové částky se příliš neliší. Romo loni v lednu přestoupil za šest milionů eur do Guadalajary, kde se stal kapitánem a pilířem středové řady. Experti oceňují jeho univerzálnost, neboť stejně dobře dokáže zaskočit ve středu obrany.
Utkání s Koreou na svém domácím stadionu bylo pro něj velkým zážitkem. „Zpívat hymnu na zaplněném stadionu, kde lidí šílí, to má člověk husí kůži. Cítíme obrovskou podporu. Teď máme šest bodů a jistý postup, což nám dává klid. Ale chceme vyhrát i poslední zápas,“ řekl Romo. V noci na čtvrtek se jim v tom na Aztéckém stadionu v Mexiku pokusí zabránit čeští fotbalisté.