Favorizovaní Brazilci dotančili už ve čtvrtfinále. Chorvatsko slaví další postup díky penaltám

Když je ve 106. minutě poslal Neymar do vedení, vypadalo to, že fotbalisté Brazílie čtvrtfinále mistrovství světa zvládnout. Jenže opak byl pravdou. Chorvaté dokázali ještě v prodloužení vyrovnat na 1:1 a o svém nečekaném postupu mezi čtyři nejlepší týmy šampionátu rozhodli v penaltách podobně jako se jim to povedlo v osmifinále proti Japonsku.