Fotbalisté Mohuče v německé lize před čtvrteční domácí odvetou osmifinále Konferenční ligy se Sigmou Olomouc zvítězili 2:0 na hřišti Werderu Brémy. Freiburg doma podlehl Unionu Berlín 1:0, stejně venku prohrálo Lipsko se Stuttgartem.
Mohuč se naladila vítězně před odvetou s Olomoucí, Stuttgart porazil Lipsko
Mohuč poslal do vedení už po šesti minutách záložník Nebel, který se trefil hlavou i s přispěním břevna po centru krajního obránce Mweneho. Druhou branku přidal po změně stran Korejec I Če-song po protečovaném centru Beckera.
Svěřenci trenéra Urse Fishera v bundeslize vyhráli po čtyřech kolech a v tabulce se posunuli na 13. místo, na němž vystřídali právě Brémy. Úvodní osmifinále Konferenční ligy skončilo v Olomouci bezbrankovou remízou.
Stuttgart zvítězil 1:0 nad Lipskem, před kterým je v tabulce čtvrtý s tříbodovým náskokem. Jediný gól zápasu vstřelil v 56. minutě útočník Undav, který ve spolupráci s Führichem využil chybné rozehrávky hostujícího gólmana Vandevoordta a skóroval v pátém ligovém zápase po sobě. Undav je se 16 góly druhým nejlepším střelcem bundesligy po Angličanu Kaneovi, jenž vstřelil 30 branek.
Lipsko mohlo v závěru zápasu vyrovnat, ale v nastaveném čase po centru krajního obránce Rauma trefil maďarský stoper Orbán pouze tyč domácí branky. Býci tak prohráli poprvé po pěti ligových zápasech a ze Stuttgartu počtvrté za sebou odjeli s prázdnou.
Výsledky 26. kola německé fotbalové ligy:
Brémy – Mohuč 0:2 (6. Nebel, 52. I Če-song), Freiburg – Union Berlín 0:1 (90.+2 Čong U-jong), Stuttgart – Lipsko 1:0 (56. Undav).