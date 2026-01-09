Fotbal

Dortmund v páté minutě nastavení zachránil remízu ve Frankfurtu


Dortmund v předehrávce 16. kola německé ligy ve Frankfurtu dvakrát vedl, nakonec ale zachraňoval remízu 3:3 v jedné z posledních akcí nastavení. Borussia má jistotu setrvání na druhé příčce, ale její odstup na vedoucí Bayern Mnichov se po víkendu může zvýšit na 11 bodů.

První bundesligový gól roku 2026 vstřelil po deseti minutách hostující Maximilian Beier, o vyrovnání se postaral ve 22. minutě z penalty Can Uzun.

Dortmund vedl ještě jednou od 68. minuty po tečované střele Felixe Nmechy, ale tentokrát jen tři minuty, než z brejku srovnala zimní posila z druholigového Elversbergu, frankfurtský rodák Younes Ebnoutalib.

Eintracht dokonce sahal po třech bodech, poté co ho v druhé nastavené minutě poslal střelou o tyč do vedení bývalý hráč Dortmundu Mahmúd Dahúd.

Borussia nicméně potvrdila pozici remízového krále ligy, šestý nerozhodný výsledek v sezoně jí zajistil v páté nastavené minutě zblízka Carney Chukwuemeka.

Dortmund má před víkendem čtyřbodový náskok před dvojicí Leverkusen – Lipsko. Vedoucí Bayern může odskočit v neděli domácím zápasem proti čtrnáctému Wolfsburgu. Frankfurt je sedmý, bodově nastejno s šestým Stuttgartem.

Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy

Frankfurt – Dortmund 3:3 (22. Uzun z pen., 71. Ebnoutalib, 90.+2 Dahúd – 10. Beier, 68. Nmecha, 90.+5 Chukwuemeka).

