Dortmund v předehrávce 16. kola německé ligy ve Frankfurtu dvakrát vedl, nakonec ale zachraňoval remízu 3:3 v jedné z posledních akcí nastavení. Borussia má jistotu setrvání na druhé příčce, ale její odstup na vedoucí Bayern Mnichov se po víkendu může zvýšit na 11 bodů.
Dortmund v páté minutě nastavení zachránil remízu ve Frankfurtu
První bundesligový gól roku 2026 vstřelil po deseti minutách hostující Maximilian Beier, o vyrovnání se postaral ve 22. minutě z penalty Can Uzun.
Dortmund vedl ještě jednou od 68. minuty po tečované střele Felixe Nmechy, ale tentokrát jen tři minuty, než z brejku srovnala zimní posila z druholigového Elversbergu, frankfurtský rodák Younes Ebnoutalib.
Eintracht dokonce sahal po třech bodech, poté co ho v druhé nastavené minutě poslal střelou o tyč do vedení bývalý hráč Dortmundu Mahmúd Dahúd.
Borussia nicméně potvrdila pozici remízového krále ligy, šestý nerozhodný výsledek v sezoně jí zajistil v páté nastavené minutě zblízka Carney Chukwuemeka.
Dortmund má před víkendem čtyřbodový náskok před dvojicí Leverkusen – Lipsko. Vedoucí Bayern může odskočit v neděli domácím zápasem proti čtrnáctému Wolfsburgu. Frankfurt je sedmý, bodově nastejno s šestým Stuttgartem.
Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy
Frankfurt – Dortmund 3:3 (22. Uzun z pen., 71. Ebnoutalib, 90.+2 Dahúd – 10. Beier, 68. Nmecha, 90.+5 Chukwuemeka).