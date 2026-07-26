Mezi mnou a Kanem je rozdíl jako mezi motokárami a F1, smál se Pulkrab

Tepličtí fotbalisté se v prvním kole nového ročníku prezentovali o dost lépe než v minulé sezoně. Pod vítězstvím 3:1 nad Bohemians byl výrazně podepsaný také Matěj Pulkrab. Často se zapojoval do kombinace a chodil si pro míče i hlouběji do pole, díky čemuž si vysloužil přirovnání k Harrymu Kaneovi.
„Harry Kane je zrovna můj velký oblíbenec. Ale je to asi jako když se jezdec motokár kouká na ‚ef jedničku‘,“ smál se Pulkrab. „Mně úplně nevadí, když nejsem ve hře, zůstávám nahoře a hrají jiní, co jsou na tom technicky lépe. Ale teď se mi otevírají prostory a vyplývá to ze hry. Trenér nám to vtloukal během přípravy do hlavy, už tam z toho byly krásné akce. Pak to všechny baví a všem se hraje lépe. A věřím, že to může být ještě daleko lepší,“ přidal.
Pulkrab vstřelil Bohemians už sedm ligových gólů, lepší bilanci má jen proti Zlínu (devět branek). Zároveň poprvé od 12. prosince 2021 dal více než jeden gól v ligovém utkání. Tehdy v dresu Sparty zaznamenal dokonce hattrick právě proti Bohemians, za které v minulosti hrál.
„Tohle jsem věděl, protože se mě na to ptali v televizním rozhovoru na hřišti,“ usmíval se Pulkrab, autor 50 branek v české nejvyšší soutěži. „Upřímně jsem si myslel, že jsem měl čtyřicet sedm, takže to slyším poprvé. Je to hezká meta, ne že bych se na to nějak upínal, ale občas se podívám,“ uvedl.
Bývalý hráč Sparty, Liberce nebo Mladé Boleslavi se sice více zapojoval do hry, nyní však vstřelil obě branky svým typickým způsobem v pokutovém území. „Z těch padesáti gólů jsem ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek Dočkal mi kdysi řekl, že až dám gól za vápnem, tak mě zve na cokoliv kamkoliv,“ dodal Pulkrab v dobré náladě.