Mbappého Francii čeká v boji o čtvrtfinále Paraguay, Maročané si brousí zuby na Kanaďany

Osmifinálová fáze mistrovství světa zná všechny své účastníky. Jako první se o postup do čtvrtfinále popere spolupořadatelská Kanada proti Maroku. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů, nebo snahu Maročanů zopakovat čtyři roky starý úspěch v podobě postupu. Vítěz zápasu se střetne s lepším z dvojice Paraguay – Francie. V přímém souboji dostali Paraguayci po 28 letech šanci oplatit Francii hořké vyřazení v osmifinále mistrovství světa. Tým „Les Bleus“ je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu. Přímý přenos utkání Kanada – Maroko sledujte od 18:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Kanada může Maroku oplatit čtyři roky starou porážku
Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.
Na minulém šampionátu v Kataru výběr země javorového listu podlehl Maročanům 1:2, všechny branky padly v úvodním dějství. „Příprava na Maroko je jako hrozná noční můra, je to skvělý soupeř. Ale my jsme chtěli v téhle fázi turnaje být. Víme, že nás všichni už odepisují, a v tom vidím příležitost,“ prohlásil americký trenér Kanaďanů Jesse Marsch.
Svěřenci trenéra Muhammada Vahbího drží od ledna sérii devíti zápasů bez porážky. Vahbí se ale před sobotním zápasem brání roli favorita. Maročané nicméně mohou udělat další krok k tomu, aby zopakovali účast v semifinále, kam se před čtyřmi lety na turnaji v Kataru dostali jako první africký tým v historii.
„Kanada si zaslouží respekt, na turnaji prokazuje, jak moc se v poslední době zlepšila. Pokud se nám něco nepovede, pojedeme domů. Nemůžeme si dovolit žádné zaváhání, je potřeba použít všechny naše zbraně,“ podotkl Vahbí.
„Víme, že Maročané odehráli proti Nizozemsku 120 minut. Jednou z výhod, které můžeme mít, je to, že budeme svěžejší a v lepší kondici,“ přemítal kouč kanadského výběru, který by poprvé na turnaji mohl po zranění od začátku nasadit jednu z hlavních opor Alphonsa Daviese.
Favorizované Francii stojí v cestě Paraguay, která vyřadila Německo
Oba soupeři se utkali v osmifinále mistrovství světa již v roce 1998. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho takzvaný zlatý gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu.
Pro Paraguay je repríza po 28 letech šancí pomstít se za ránu, která se nikdy úplně nezahojila. Pro Francii je to další zkouška, zda se ofenzivní tým, který je řazen k nejlepším na turnaji, dokáže udržet nohama na zemi a roli favorita naplní.
Francie zatím vyhrála všechny čtyři zápasy, vstřelila 13 gólů a dva inkasovala. „Plně si uvědomuji, co je v sázce, kde jsem a co musím udělat. To samé si moc dobře uvědomuje také celý tým. Začíná nová soutěž,“ uvedl po úterním vítězství 3:0 nad Švédskem kapitán Kylian Mbappé, který s šesti trefami vévodí spolu s Argentincem Lionelem Messim tabulce střelců turnaje.
Důležitou roli může sehrát i horko. Očekává se, že Francie bude dominovat v držení míče a Paraguay se bude bránit v hlubokém bloku, šetřit energii a čekat na své šance. V době zápasu má být ve Filadelfii úmorné vedro, takže klíčové může být i správné střídání.
Bývalý paraguayský útočník Miguel Ángel Benítez řekl, že Jihoameričané musí hrát srdcem i duší, ale nesmí ztratit koncentraci ani na 10 sekund proti francouzskému útoku, který je schopen potrestat sebemenší selhání. „Vytrvalost a odolnost je součástí naší identity. Jsme zvyklí trpět, jinak to nejde,“ poznamenal trenér Gustavo Alfaro po senzačním postupu přes Německo.