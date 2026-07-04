MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Průvodce MSProgram a výsledkySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Mbappého Francii čeká v boji o čtvrtfinále Paraguay, Maročané si brousí zuby na Kanaďany


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Osmifinálová fáze mistrovství světa zná všechny své účastníky. Jako první se o postup do čtvrtfinále popere spolupořadatelská Kanada proti Maroku. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů, nebo snahu Maročanů zopakovat čtyři roky starý úspěch v podobě postupu. Vítěz zápasu se střetne s lepším z dvojice Paraguay – Francie. V přímém souboji dostali Paraguayci po 28 letech šanci oplatit Francii hořké vyřazení v osmifinále mistrovství světa. Tým „Les Bleus“ je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu. Přímý přenos utkání Kanada – Maroko sledujte od 18:50 na ČT sport a ČT sport Plus.

Kanada může Maroku oplatit čtyři roky starou porážku

Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.

Nahrávám video
Sestřih a ohlasy utkání Jihoafrická republika – Kanada
Zdroj: ČT sport

Na minulém šampionátu v Kataru výběr země javorového listu podlehl Maročanům 1:2, všechny branky padly v úvodním dějství. „Příprava na Maroko je jako hrozná noční můra, je to skvělý soupeř. Ale my jsme chtěli v téhle fázi turnaje být. Víme, že nás všichni už odepisují, a v tom vidím příležitost,“ prohlásil americký trenér Kanaďanů Jesse Marsch.

Statistiky před osmifinále Kanada – Maroko
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

Svěřenci trenéra Muhammada Vahbího drží od ledna sérii devíti zápasů bez porážky. Vahbí se ale před sobotním zápasem brání roli favorita. Maročané nicméně mohou udělat další krok k tomu, aby zopakovali účast v semifinále, kam se před čtyřmi lety na turnaji v Kataru dostali jako první africký tým v historii.

„Kanada si zaslouží respekt, na turnaji prokazuje, jak moc se v poslední době zlepšila. Pokud se nám něco nepovede, pojedeme domů. Nemůžeme si dovolit žádné zaváhání, je potřeba použít všechny naše zbraně,“ podotkl Vahbí.

Nahrávám video
Sestřih utkání Nizozemsko – Maroko
Zdroj: ČT sport

„Víme, že Maročané odehráli proti Nizozemsku 120 minut. Jednou z výhod, které můžeme mít, je to, že budeme svěžejší a v lepší kondici,“ přemítal kouč kanadského výběru, který by poprvé na turnaji mohl po zranění od začátku nasadit jednu z hlavních opor Alphonsa Daviese.

Favorizované Francii stojí v cestě Paraguay, která vyřadila Německo

Oba soupeři se utkali v osmifinále mistrovství světa již v roce 1998. Zápas v Lensu tehdy rozhodl Laurent Blanc. Jeho takzvaný zlatý gól ve 114. minutě zpečetil vítězství 1:0 po prodloužení na cestě Francie k jejímu prvnímu světovému titulu.

Pro Paraguay je repríza po 28 letech šancí pomstít se za ránu, která se nikdy úplně nezahojila. Pro Francii je to další zkouška, zda se ofenzivní tým, který je řazen k nejlepším na turnaji, dokáže udržet nohama na zemi a roli favorita naplní.

Nahrávám video
Sestřih utkání Francie – Švédsko
Zdroj: ČT sport

Francie zatím vyhrála všechny čtyři zápasy, vstřelila 13 gólů a dva inkasovala. „Plně si uvědomuji, co je v sázce, kde jsem a co musím udělat. To samé si moc dobře uvědomuje také celý tým. Začíná nová soutěž,“ uvedl po úterním vítězství 3:0 nad Švédskem kapitán Kylian Mbappé, který s šesti trefami vévodí spolu s Argentincem Lionelem Messim tabulce střelců turnaje.

Statistiky před osmifinále Paraguay – Francie
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

Důležitou roli může sehrát i horko. Očekává se, že Francie bude dominovat v držení míče a Paraguay se bude bránit v hlubokém bloku, šetřit energii a čekat na své šance. V době zápasu má být ve Filadelfii úmorné vedro, takže klíčové může být i správné střídání.

Nahrávám video
Sestřih utkání Německo – Paraguay
Zdroj: ČT sport

Bývalý paraguayský útočník Miguel Ángel Benítez řekl, že Jihoameričané musí hrát srdcem i duší, ale nesmí ztratit koncentraci ani na 10 sekund proti francouzskému útoku, který je schopen potrestat sebemenší selhání. „Vytrvalost a odolnost je součástí naší identity. Jsme zvyklí trpět, jinak to nejde,“ poznamenal trenér Gustavo Alfaro po senzačním postupu přes Německo.

Přečtěte si

Mbappé: Na střelecké rekordy moc nemyslím, mým cílem je finále

1. 7. 2026

Mbappé: Na střelecké rekordy moc nemyslím, mým cílem je finále

SOUHRNPortugalci gólem v nastavení vyřadili Chorvatsko. Postupují i Španělé a Švýcaři

3. 7. 2026

Portugalci gólem v nastavení vyřadili Chorvatsko. Postupují i Španělé a Švýcaři
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.