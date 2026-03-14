Arsenal udolal Everton až dvěma góly v závěru

Arsenal ve 30. kole anglické ligy dvěma góly v závěru porazil Everton 2:0 a před večerním zápasem Manchesteru City vede o deset bodů. Newcastle porazil Chelsea 1:0 a po výhře nad United v uplynulém kole si připsal skalp dalšího favorita.
Arsenal doma zvítězil díky chybě brankáře Pickforda. Ten promáchl při centru Dowmana z pravé strany a míč se dostal k Hincapiému, který ještě sklepl míč před odkrytou branku pro Gyökerese, jenž jeho nabídkou nepohrdl.
Pickford se pak v posledních sekundách šestiminutového nastavení vysunul na roh Evertonu, domácí ale míč snadno odvrátili a Dowman po sólu přes celé hřiště přidal do prázdné branky druhý gól Arsenalu. Odchovanec Kanonýrů se ve věku 16 let a 73 dní stal nejmladším střelcem v historii Premier League.
Newcastle rozhodl o druhé výhře po sobě v 18. minutě. Straky předvedly týmovou kombinaci, při níž se míč dostal od brankáře Ramsdalea až před odkrytou bránu domácích, do níž skóroval Anthony Gordon.
Chelsea ve druhé půli zvýšila tempo, ale nejblíže ke gólu se dostala až ve třetí nastavené minutě, kdy kapitán James trefil z přímého kopu tyč.
Devátý Newcastle ztrácí na pátou Chelsea na poslední pohárové příčce šest bodů. Blues ztrácejí na místa zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů tři body, Manchester United i Aston Villa ale mají zápas k dobru.
Výsledky 30. kola anglické ligy
Burnley – Bournemouth 0:0, Sunderland – Brighton 0:1 (58. Minteh), Arsenal – Everton 2:0 (89. Gyökeres, 90.+7 Dowman), Chelsea – Newcastle 0:1 (18. Gordon), West Ham – Manchester City 1:1 (35. Mavropanos – 31. Silva).