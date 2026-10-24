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Manchester City zaváhal, Arsenal se dotáhl na čelo


24. 10. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Manchester City v 8. kole anglické ligy podlehl 1:2 na hřišti Aston Villy. Vítězství nad favoritem zařídil dvěma góly útočník Nicolas Jackson. Lídr tabulky poprvé ztratil body a toho dokázal využít Arsenal. Díky výhře 2:0 nad Evertonem se dotáhl na čelo.

Arsenal se ujal vedení už v šesté minutě po rohovém kopu. Ödegaard centrem našel Gabriela, jenž hlavičkoval o zem do břevna a ve zmatku se v malém vápně nejlépe zorientoval obránce Konsa. Anglický reprezentant se za kanonýry prosadil poprvé od letního přestupu z Aston Villy.

Úřadující mistr nadále diktoval tempo a v 68. minutě přidal pojistku Gabriel hlavou. Brazilský obránce ideálně oslavil svůj 200. ligový start za Arsenal.

Už v šesté minutě utkání City s Aston Villou obránce hostů Guéhi ztratil míč před vlastním vápnem, McGinn jej posunul na Jacksona a senegalský útočník zblízka rozvlnil síť Donnarummovy branky. Citizens vyrovnali sedm minut po přestávce, po centru Ndiayeho se podeváté v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Haaland. Chvíli poté mohli hosté dokonce slavit obrat, ale Gvardiolovu nebezpečnou střelu vytěsnil Suzuki na břevno.

Nerozhodný stav opět prolomili domácí. Na konci týmové akce od vlastního vápna byl opět zakončující Jackson, tentokrát procpal míč do sítě pod rukou padajícího brankáře Donnarummy. Hosté se vybičovali k velkému závěrečnému tlaku, Aston Villu ale několikrát podržel brankář Suzuki a v největší šanci na brankové čáře vyhlavičkoval Haalandův pokus obránce Maatsen.

Výsledky 8. kola anglické ligy

Aston Villa – Manchester City 2:1 (6. a 61. Jackson – 52. Haaland), Arsenal – Everton 2:0 (7. Konsa, 68. Gabriel), Coventry – Fulham 0:1 (80. Bobb).

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