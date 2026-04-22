Manchester City už je v čele anglické ligy. Vede o skóre před Arsenalem

Manchester City zvítězil v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek dostali před Arsenal do čela anglické ligy. Naopak Burnley je po Wolverhamptonu druhým sestupujícím.
Duel Burnley s Manchesterem v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League. Citizens, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října. Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.
Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.