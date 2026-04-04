Mallorca překvapivě zdolala Real Madrid. Barcelona zvýšila náskok v čele tabulky

Překvapení přichystali ve 30. kole španělské fotbalové ligy hráči Mallorcy, kteří porazili Real Madrid 2:1. Díky třem bodům, které v nastaveném čase zajistil Vedat Muriqi, se dostali mimo sestupové pásmo na sedmnácté místo v tabulce. Real prohrál po třech vítězstvích v řadě a zůstává druhý. Vedoucí Barcelona mu však odskočila již na rozdíl sedmi bodů. Ta otočila zápas proti Atléticu Madrid, které hrálo druhý poločas v deseti, a zvítězila 2:1.
Mallorca prožívá nejhorší sezonu od svého návratu mezi elitu v roce 2021, dodneška byla v pásmu sestupu, ale na favorita se vytáhla. Do základní sestavy Bílého baletu se poprvé po zranění kolena vrátil nejlepší střelec La Ligy Mbappé, ale ani francouzská hvězda domácí obranu nepřekonala.
Brazilec Vinícius Júnior přišel až po hodině hry, kdy se hosté marně snažili odpovědět na gól Morlanese. Dvě minuty před koncem brazilský obránce Militao hlavičkou po rohovém kopu přece jen vyrovnal, ale poslední slovo měl kosovský útočník Muriqi, který je s 19 góly druhý v tabulce střelců za Mbappém.
Barcelona na stejném stadionu utrpěla v únoru v poháru debakl 0:4, ale tentokrát si vedla mnohem lépe. V úvodu měl velkou šanci Francouz Griezmann v dresu domácích, prokličkoval až před brankáře, ale na Garcíu nevyzrál. Na druhé straně Yamal orazítkoval tyč. Trenérovi Atlética Simeonemu pak udělal gólem radost jeho syn Giuliano. Už za tři minuty ale Angličan Rashford vyrovnal.
V horším světle než Simeone se představil jeho spoluhráč z argentinské reprezentace González, který na konci prvního poločasu dostal po prozkoumání videa červenou kartu. A v závěru zápasu hosté početní převahu přece jen využili. Postaral se o to po zmatcích v obraně Polák Lewandowski, který byl na hřišti jen sedm minut. Barcelona vyhrála šestý ligový zápas v řadě. Oba týmy se znovu utkají už ve středu v Lize mistrů, tentokrát na barcelonském Camp Nou.
Betis Sevilla hrál s Espaňolem Barcelona jen 0:0. Na ligovou výhru čeká už šest kol a Liga mistrů se mu na pátém místě vzdaluje. Deset minut před koncem mohl rozhodnout García, ale jeho střelu zastavilo břevno. Espaňol od začátku roku ještě nevyhrál a černá série trvá už 13 kol.
San Sebastian porazil nováčka Levante 2:0 a v neúplné tabulce postoupil na šesté místo. Skóre otevřel devatenáctiletý obránce Martín po rohovém kopu svým prvním ligovým gólem a Méndez výhru zpečetil. Hosté prohráli po čtyřech zápasech a zůstávají předposlední.