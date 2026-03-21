Espaňol podlehl 1:2 Getafe a na výhru čeká už 12 zápasů

Espaňolu ve 29. kole španělské ligy podlehl doma 1:2 Getafe. Klub z katalánské metropole čeká na výhru od začátku kalendářního roku už 12 zápasů. Videorozhodčí domácím během úvodní půlhodiny odvolal dva góly kvůli ofsajdům.
Getafe, v jehož dresu se do branky opět nedostal český gólman Jiří Letáček, rozhodlo dvěma brankami v rozmezí čtyř minut v nastavení prvního poločasu. Po standardních situacích se trefili hlavou Duarte a následně ve skluzu Arambarri.
Espaňol po změně stran snížil po chybném vyběhnutí gólmana Sorii ve snaze vyrazit centr, čehož využil na zadní tyči hlavou skórující Fernández.
Getafe zápas dohrávalo bez vyloučeného trenéra Josého Bordaláse, přesto zaznamenalo třetí vítězství ze čtyř posledních zápasů a vystřídalo Espaňol na osmém místě tabulky.
Elche doma otočilo zápas s Mallorcou, zvítězilo 2:1 a ovládlo důležitý souboj o záchranu. V neúplné tabulce se posunulo na 16. místo, zatímco soupeř je na 18. pozici znamenající sestup.
Hosty mohla mrzet neproměněná penalta v nastaveném čase. Neuspěl Muriqi, který je s 18 góly druhým nejlepším střelcem La Ligy hned po Kylianu Mbappém.
Výsledky 29. kola španělské ligy
Villarreal – San Sebastian 3:1 (7. Moreno, 15. Mikautadze, 23. Pépé – 47. Sučič), Elche – Mallorca 2:1 (62. Mir, 71. Morente – 58. Torre), Espaňol – Getafe 1:2 (68. Fernández – 45.+3 Duarte, 45.+7 Arambarri), Levante – Oviedo 4:2 (4. a 25. Espí, 52. Losada, 90.+3 Romero – 44. Šájrá, 45.+3 Viňas), Pamplona – Girona 1:0 (80. Budimir).