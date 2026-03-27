Lvíčata remizovala ve Skotsku 0:0 a v kvalifikaci potřetí za sebou nevyhrála


27. 3. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté do 21 let remizovali v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 ve Skotsku 0:0. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem. Lvíčata ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru. Svěřenci trenéra Michala Bílka nezvítězili v kvalifikaci potřetí za sebou. V dalším duelu přivítají v úterý v Chomutově beznadějně poslední Gibraltar, přímý přenos sledujte od 16:50 na ČT sport a ČT sport Plus.

V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal s šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu.

Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.

Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.

V závěrečné půlhodině si lvíčata vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno.

Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a odehrál celé utkání.

Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0.

Portugalsko má na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu. Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.

Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let

Skotsko – Česko 0:0
Rozhodčí: Ruiz – Rojo, Naranjo (všichni Šp.). ŽK: Tod – Kričfaluši.
Skotsko: Adams – Lobban, Chilokoa–Mullen, Graham, Frame – Lawrence (46. One), Ure, Watson – Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr). Trenér: Gemmill.
Česko: Koutný – Lissah, Čoudek, Kričfaluši – Chytrý, Planka (65. Šín), Jelínek, Ambros (86. Kačor), Labík – Vojta, Eduardo (76. Mikulenka). Trenér: Bílek.

Bílek povolal na Skotsko čtyři nováčky, včetně Angličana s českým pasem Lissaha

