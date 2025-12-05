Fotbal

Koho dostanou Češi, pokud postoupí? Vylosují se skupiny fotbalového MS


před 19 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Ve Washingtonu bude rozlosováno mistrovství světa ve fotbale, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku. Případnou trojici soupeřů pro skupinovou fázi turnaje se dozví také český tým, který bude teprve usilovat o postup na šampionát v play-off. Coby účastník jedné ze čtyř barážových „větví" bude při losu umístěn v nejslabším ze čtyř výkonnostních košů. Přímý přenos losu sledujte od 18:00 mimořádně na ČT2 nebo ČT sport Plus.

Česká reprezentace potřebuje na cestě na šampionát zdolat na jaře dva soupeře. V semifinále play-off nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si pak ve finále rovněž doma zahraje o postup proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Český celek usiluje o teprve druhou účast na mistrovství světa v samostatné historii, od rozdělení federace se představil na závěrečném turnaji jen v roce 2006 v Německu.

Všichni účastníci březnového play-off figurují před losem ve čtvrtém koši, kde jsou vedle nich papírově nejslabší celky. Češi mají jistotu, že se v případě postupu na šampionát ve skupině neutkají s Jordánskem, Kapverdami, Ghanou, Curacaem, Haiti ani Novým Zélandem.

Závěrečného turnaje se poprvé v historii zúčastní 48 zemí, v každém ze čtyř košů je 12 týmů. Los rozdělí celky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva. Doprovodí je osmička nejlepších zemí z třetích příček. Aktuálně je známo 42 z 48 účastníků mistrovství. Vedle evropského play-off se v březnu odehraje ještě mezikontinentální baráž.

V prvním losovacím koši jsou všichni tři pořadatelé turnaje Kanada, Mexiko a USA spolu s nejsilnějšími reprezentacemi. Obhájci zlata Argentinci a úřadující mistři Evropy Španělé mají jistotu, že v případě vítězství ve skupině na sebe mohou narazit nejdříve ve finále.

Rozdělení do košů losu MS

Koš 1: Kanada, Mexiko, USA, Španělsko, Argentina, Francie, Anglie, Brazílie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo.

Koš 2: Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie.

Koš 3: Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika.

Koš 4: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, vítěz evropského play-off A, vítěz evropského play-off B, vítěz evropského play-off C, vítěz evropského play-off D (Česko), vítěz mezikontinentálního play-off 1, vítěz mezikontinentálního play-off 2.

Papírově nejsilnějším týmem ve druhém koši je Chorvatsko, které před českou reprezentací ovládlo kvalifikační skupinu. Výběr okolo kapitána Luky Modriče získal na minulých dvou světových šampionátech medaili. V jedné skupině nemohou být dva zástupci stejné kontinentální federace kromě evropské UEFA, jež bude mít na mistrovství nejvíce týmů (16).

Los také rozhodne, s kým se Mexiko 11. června utká v zahajovacím duelu celého mistrovství. Závěrečný turnaj se poprvé v historii uskuteční ve třech zemích, finále se odehraje 19. července na stadionu v New Jersey. Podle bookmakerů je aktuálně největším adeptem na zlato Španělsko.

Losu se zúčastní i americký prezident Donald Trump. Vlastní losování obstarají podle FIFA sportovní hvězdy ze severoamerických profesionálních soutěží: hokejista Wayne Gretzky, basketbalista Shaquille O'Neal, hráč amerického fotbalu Tom Brady a dosud aktivní baseballista Aaron Judge. Proceduru povede bývalý anglický fotbalový reprezentant Rio Ferdinand.

