Fotbal

Krejčí se zranil a zápas nedohrál, Wolverhampton je blízko sestupu


18. 4. 2026Aktualizovánopřed 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Ladislav Krejčí nedohrál kvůli zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. Pokud West Ham v pondělí uhraje alespoň bod na hřišti Crystal Palace, definitivně rozhodne o sestupu Wolves. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským přišel o vedení a remizoval s Brightonem 2:2. Brentford hrál s Fulhamem 0:0, popáté v řadě remizoval a opět ztratil v boji o evropské poháry.

Leeds se ujal vedení v 18. minutě po rohovém kopu. James Justin se akrobatickým kopem opřel do míče, který poskakoval vápnem a zblízka prostřelil Bentleyho. Domácí zvýšili na 2:0 o pouhých 85 sekund později. Aaronson na zadní tyči našel Okafora, jenž navázal na pondělní dvougólové představení na Old Trafford proti Manchesteru United.

Leeds zpečetil vítězství v nastaveném čase, když byl Dominic Calvert-Lewin faulován v pokutovém území a z penalty vstřelil 11. ligový gól v sezoně. Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku strčil kapitána české reprezentace do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř. Leeds se posunul na 15. místo a má devítibodový náskok na sestupové pásmo.

Tottenham vtrhl do zápasu s velkou vervou a odměnou mu byla Porrova branka v 39. minutě. Pravý bek Spurs se nezvykle ocitl na hrotu útoku a po centru Simonse přehlavičkoval vyběhnuvšího brankáře Verbruggena. Krátce nato Simons v obrovské šanci trefil tyč a Porrovu dorážku hostující obránci zblokovali na roh.

Z další branky se tak radoval Brighton. Gross našel Mitomu, jenž parádní ranou z voleje vymetl horní roh branky bezmocného Kinského. V 77. minutě se rozehrávající van Hecke nechal obrat o míč a Simonse se krásně trefil. Poslední slovo měl ale Brighton. Van Hecke částečně odčinil svou chybu, v domácím vápně obral o míč obránce Dansa a naservíroval jej střídajícímu Rutterovi, jenž v páté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.

Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně v důsledku skvělého výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.

Kinský při návratu do branky nezabránil prohře Tottenhamu se Sunderlandem

Brentford doma nevyhrál už šest zápasů. V tabulce zůstal o skóre za šestou Chelsea, jež ve večerním šlágru vyzve Manchester United. Fulham vyhrál jen jedno z posledních pěti kol a v tabulce mu patří 12. příčka, tři body za dnešním soupeřem.

Bournemouth zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. Newcastle prohrál potřetí v řadě a patří mu 14. místo.

Anglická fotbalová liga – 33. kolo:

Brentford – Fulham 0:0, Leeds – Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle – Bournemouth 1:2 (68. Osula – 32. Tavernier, 85. Truffert), Tottenham – Brighton 2:2 (39. Porro, 77. Simons – 45.+3 Mitoma, 90.+5 Rutter).

