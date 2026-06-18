Lístek na MS? Asi to jde i bez něj…

Desítky anglických fotbalových fanoušků bez vstupenek se podle svědků dostaly na středeční zápas Anglie proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště.
„Bylo to absurdní. U zábran pro kontrolu vstupenek byly velké mezery a lidé jimi jen tak procházeli, někteří je i přeskočili. Dobrovolnice byly většinou starší dámy, nikoho nezastavovaly. Naskenoval jsem si vstupenku, ale nikdo mi nezkontroloval vlajku ani trofej (repliku poháru pro mistra světa),“ řekl listu Daily Mail jeden z fanoušků se vstupenkou.
Na stadionu klubu amerického fotbalu Dallas Cowboys přitom jinak panovala přísná bezpečnostní opatření podobně jako na dalších zápasech MS. Policie v Arlingtonu uvedla, že na utkání byli nasazeni „vysoce vyškolení pracovníci a specializované vybavení“ včetně odstřelovačů. FIFA podle svého vyjádření nemá žádné informace o tom, že by fanoušci vstupovali do hlediště bez platné vstupenky. Ani texaská policie žádné potíže neřešila.
Situace může vyvolat nevoli mezi tisíci anglických fanoušků, kteří zaplatili závratné částky za to, aby stadion v Texasu proměnili pro svěřence Thomase Tuchela téměř v domácí prostředí. Kromě malého počtu lístků za 45 liber (1255 korun) se vstupné pohybovalo mezi 200 a 526 librami (5580 až 14 670 korun).
Na zápas přišlo podle oficiálního údaje FIFA 70 389 diváků, Anglie zvítězila 4:2.