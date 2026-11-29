Patrik Schick vstřelil v Bundeslize stý gól. Kanonýr Bayeru Leverkusen na hřišti Borussie Dortmund vyrovnal v 69. minutě na 1:1, hosté nakonec nad dosud neporaženým vedoucím týmem tabulky vyhráli 2:1. Schick se tak stal vůbec prvním českým fotbalistou, který na hranici sta vstřelených branek dosáhl v jedné z elitních pěti evropských soutěží. Z 0:2 na 2:2. Jak se to dělá, předvedli po změně stran fotbalisté Lipska, na hřišti Freiburgu remizovali 2:2. Ve třetí minutě nastavení vyrovnal střídající Christoph Baumgartner. Hoffenheim v základní sestavě s Vladimírem Coufalem doplatil na dlouhé oslabení a prohrál na svém stadionu s Augsburgem vysoko 0:4.
Schick je teprve devátým cizincem a celkově 58. hráčem, kterému se to v Bundeslize podařilo. Potřeboval na to v dresu Lipska a Leverkusenu 182 zápasů.
Třicetiletý útočník je už dávno členem Klubu ligových kanonýrů. Na kontě má v nejvyšších soutěžích 124 tref. Šestnáctkrát se trefil v Serii A za Sampdorii Janov a AS Řím, osmkrát v české lize v dresu Bohemians. Premiérovou bundesligovou trefu zaznamenal téměř na den přesně před sedmi lety za Lipsko do sítě Paderbornu.
Dortmund v zápase vedl od osmé minuty po gólu Nmechy, který ve spolupráci s Karetsasem využil Fernándezovy ztráty ve středu pole a zamířil přesně k tyči. Schick vstřelil desátý gól v ročníku hlavou po Garcíově centru z rohového kopu. Obrat dokonal Fernández, který tím napravil chybu z úvodu utkání – Diabyho tečovaný míč vzduchem poslal hlavou za záda gólmana Kobela.
Freiburg si vypracoval náskok dvou branek po trefách Matanoviče a Eggesteina, který se trefil z penalty dvě minuty před pauzou. Za Lipsko zkorigoval z pokutového kopu osm minut po přestávce Francouz Nkunku, který se do statistik zapsal gólem či asistencí v pátém zápase po sobě.
Freiburg sérii šesti vítězství neprodloužil, protože Baumgartner využil Gomisova prodloužení hlavou po autovém vhazování a z prvního doteku napálil míč za Backhausova záda.
Hoffenheim, v jehož dresu odehrál přes půl hodiny střídající Adam Hložek, obdržel červenou kartu v momentě, kdy už prohrával po gólu Keitela. Po Rotsově vyloučení skóroval z místa přestupku švýcarský záložník Rieder, který z přímého kopu překonal brankáře Baumanna.
Zbylé dvě branky Augsburg vstřelili ještě do poločasu Wolf a Bah. Hoffenheim doma prohrál po čtyřech soutěžních výhrách. Augsburgu, jenž se posunul na osmé místo tabulky, podlehl na svém stadionu po téměř sedmi letech.
Výsledky 11. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 11. kola německé fotbalové ligy
Dortmund – Leverkusen 1:2 (8. Nmecha - 69. Schick, 80. Fernández), Hamburk – Bayern Mnichov 0:0, Kolín nad Rýnem – Elversberg 5:0 (8., 39. a 64. Bülter, 16. a 68. S. El Mala), Mohuč – Union Berlín 2:1 (85. Tietz, 90.+2 Caci – 37. Haberer), Paderborn – Schalke 8:1 (39., 45.+4 a 57. Marino, 21. Ter Horst, 55. Tigges, 73. Zeitler, 84. Vidovič z pen., 90.+6 Götze – 59. Aušíš), Stuttgart – Frankfurt 2:2 (42. Promel, 53. Jacquez – 45.+2 Knauff, 62. Ebnoutalib), Freiburg – Lipsko 2:2 (11. Matanovič, 43. Eggestein z pen. – 53. Nkunku z pen., 90.+3 Baumgartner).