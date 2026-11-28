Bayern Mnichov v lize po dlouhém oslabení hrál v Hamburku 0:0 a potřetí z posledních čtyř kol ztratil body za remízu. V sobotním programu 11. kola se dva střelci postarali o hattrick. Stefano Marino patřil ke strůjcům drtivého vítězství Paderbornu nad Schalke 8:1, Marius Bülter přispěl k výhře Kolína nad Rýnem 5:0 nad Elversbergem.
Bayern hrál v Hamburku od 44. minuty bez vyloučeného Joshuy Kimmicha. Kapitán bavorského velkoklubu se nechal vyprovokovat Rössingem-Lelesiitem a zatáhl Nora za vlasy. Cestou do šatny si Kimmich nevěřícně sahal na hlavu a nesmírně se na sebe zlobil.
Obhájcům titulu tak bude po Kaneovi, Sajbárím, Musialovi a brankáři Neuerovi chybět další klíčový hráč. Jako by toho nebylo dost, Konrad Laimer, který naskočil do hry v 52. minutě, tři minuty před koncem z hrací plochy odkulhal a musel ho nahradit Nathaniel Brown.
Týden po ztrátě vedení v tabulce může opustit Bayern i druhé místo, dostat se před něj mohou Freiburg nebo Lipsko, které čeká v neděli vzájemný zápas. Vedoucí Dortmund ve stejný den doma vyzve Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem.
Paderborn v duelu nováčků zaznamenal své dosud nejvyšší vítězství v bundeslize. Schalke je již devět soutěžních zápasů bez výhry a v jedenácti ligových zápasech vstřelilo pouze šest gólů. V Paderbornu se prosadil jenom Alžířan Aušíš za stavu 0:5 krátce po Marinově třetí trefě.
Bülter rovněž skóroval dvakrát před přestávkou a jednou po ní, třiatřicetiletý útočník završil hattrick lobem z 35 metrů. Zbylé dva góly dal Said El Mala a s pěti brankami je nejlepším týmovým střelcem sezony. Kolín nad Rýnem zvítězil poprvé po pěti zápasech a v tabulce je osmý se stejným bodovým ziskem jako Elversberg, který prohrál potřetí v řadě a klesl na 12. místo.
Fotbalisté Mohuče dvěma brankami v závěru otočili domácí zápas s Unionem Berlín a zvítězili 2:1. Utnuli sérii pěti soutěžních porážek a v tabulce jsou jedenáctí. Union na výhru čeká už šest kol, vinou horšího skóre je předposlední za Schalke a ztrácí pět bodů na příčky zaručující záchranu.
Výsledky 11. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 11. kola německé fotbalové ligy
Hamburk – Bayern Mnichov 0:0, Kolín nad Rýnem – Elversberg 5:0 (8., 39. a 64. Bülter, 16. a 68. S. El Mala), Mohuč – Union Berlín 2:1 (85. Tietz, 90.+2 Caci – 37. Haberer), Paderborn – Schalke 8:1 (39., 45.+4 a 57. Marino, 21. Ter Horst, 55. Tigges, 73. Zeitler, 84. Vidovič z pen., 90.+6 Götze – 59. Aušíš).