Do pátého ročníku Ligy národů vstoupí čeští fotbalisté dvěma domácími zápasy, na úvod čtyřčlenné skupiny A3 nejprve 26. září přivítají Chorvatsko a o tři dny později Anglii. Pak během prodlouženého reprezentačního okna odehrají dva duely venku. Skupinu zakončí 15. listopadu utkáním v Chorvatsku. UEFA zveřejnila termíny zápasů v tiskové zprávě den po čtvrtečním losu.
Ligu národů Češi zahájí i ukončí s Chorvatskem
Na přelomu září a října čeká národní týmy poprvé v historii na podzim prodloužené okno, během něhož absolvují čtyři zápasy. Český celek po úvodních dvou domácích duelech nastoupí k papírově nejtěžším utkáním na půdě obou finalistů posledního mistrovství Evropy – 3. října ve Španělsku a za tři dny v Anglii. Nejatraktivnější domácí zápas proti kontinentálním šampionům ze Španělska odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koubka v předposledním, pátém kole 12. listopadu.
Český tým se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A, v níž si zajistil účast předloňským triumfem ve skupině B1. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o postup na závěrečné turnaje. Pátý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play-off proti druhým z úrovně B.
Program skupiny A3
sobota 26. září: 20:45 Česko – Chorvatsko, Anglie – Španělsko
úterý 29. září: 20:45 Česko – Anglie, Španělsko – Chorvatsko
sobota 3. října: 18:00 Chorvatsko – Anglie, 20:45 Španělsko – Česko
úterý 6. října: 20:45 Anglie – Česko, Chorvatsko – Španělsko
čtvrtek 12. listopadu: 20:45 Česko – Španělsko, Anglie – Chorvatsko
neděle 15. listopadu: 20:45 Chorvatsko – Česko, Španělsko – Anglie