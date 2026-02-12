Hodně těžká práce čeká fotbalové reprezentanty v novém ročníku Národní ligy. Los v Bruselu jim do elitní Ligy A určil hodně silné soupeře. Kromě současných mistrů Evropy narazí český výběr ještě na Chorvatsko a Anglii.
Česko čekají v Lize národů těžké váhy: Španělsko, Chorvatsko a Anglie
Český tým si zahraje nejsilnější ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů podruhé. Účast mezi elitou si zajistil předloňským prvenstvím ve skupině B1 ještě pod předchozím trenérem Ivanem Haškem. Při dosud jediném vystoupení v divizi A před čtyřmi lety národní mužstvo skončilo v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska poslední a sestoupilo.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028. Liga národů začne v září a skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
Koubek: Skupina je těžká, ale i atraktivní
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek označil skupinu za velmi těžkou, ale zároveň atraktivní. „Ta skupina ani nemohla být lehká. Když jsem viděl výkonnostní koše před losem, bylo jasné, že jakákoliv skupina bude náročná a těžká. Ta naše je nejen velmi těžká, ale i atraktivní,“ poznamenal Koubek, který převzal národní mužstvo na konci roku po Ivanu Haškovi a losu se účastni společně s předsedou FAČR Davidem Trundou.
Čeští reprezentanti byli ve čtvrtém výkonnostním koši a dopředu věděli, že narazí na evropské giganty. Los jim nicméně přisoudil papírově nejtěžší trojici. Ve čtyřčlenné skupině jsou Češi jednoznačným outsiderem. První dva celky projdou do čtvrtfinále, nejhorší mužstvo přímo sestoupí. Třetí tým se utká v play-off o udržení proti druhému z divize B.
„Vidím to pozitivně. Soupeři určitě fanoušky zaujmou a přilákají. Zároveň to bude i dobré pro rozvoj mužstva, protože se chceme konfrontovat s těmi nejlepšími. Takže proč ne zrovna s Anglií, Španělskem a Chorvatskem?“ řekl Koubek.
Čeští zástupci jsou přesvědčeni, že věhlasní soupeři přilákají fanoušky. Domácí zápasy by tak mohly být vyprodané. „Před losem jsem neměl žádné favority, ale věřím, že los je atraktivní a přijde nás podpořit co nejvíc fanoušků,“ doplnil Trunda.