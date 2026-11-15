Zápas nejen o čest. Fotbalisté v Chorvatsku zabojují o první výhru v letošní Lize národů

Čeští fotbalisté se v závěrečném kole skupiny A3 v Chorvatsku pokusí poprvé bodovat a odvrátit přímý sestup z elitní divize Ligy národů. K posunu na třetí příčku před svého soupeře potřebují zvítězit, v případě remízy mohou mít naději na účast v baráži i z posledního místa. Předzápasové studio začíná na ČT sport ve 20:00, utkání má výkop ve 20:45.
Svěřenci španělského kouče Santiho Denii prohráli všech pět utkání ve skupině, ve čtvrtek podlehli doma 0:2 Španělsku. Chorvaté bodovali pouze úvodním triumfem 2:1 v Praze, naposledy prohráli 1:2 v Anglii. Českému týmu stačí k posunu tabulkou jakákoliv výhra, při bodové shodě a vyrovnané vzájemné bilanci by v jeho prospěch rozhodlo lepší celkové skóre.
„Je to poslední zápas tohoto roku, budeme se na něj chystat, jako by to bylo finále mistrovství světa. Určitě to bude jiné utkání než se Španělskem. I pro Chorvatsko je to důležitý zápas, musíme se připravit do nejmenších detailů, abychom mohli pomýšlet na vítězství,“ řekl Denia, jenž prohrál všech pět úvodních duelů ve funkci.
„Důležité je teď hlavně zregenerovat, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Prohráli jsme pětkrát po sobě, není to jednoduché, ale celý tým nadále věří naší cestě. Odehráli jsme pět utkání proti špičkovým soupeřům, rosteme každým zápasem,“ věří Denia. Dvaapadesátiletý Španěl se bude muset obejít bez kapitána Ladislava Krejčího, jenž proti Španělsku viděl už svou druhou červenou kartu v aktuálním ročníku Ligy národů.
Remíza Chorvatům stačí, jdou si ale pro tři body
Chorvatům v závěrečném kole stačí k udržení třetího místa remíza, v případě jakékoliv porážky spadnou na poslední příčku. Kouč Slaven Bilič ovšem nehodlá na remízu spoléhat a ze zápasu si chce odnést tři body. „Soupeř musí zvítězit, i tak ale nebudu spokojený, když budeme třeba dlouho držet výsledek 0:0. Chceme hrát naši hru, být silní na míči a kontrolovat zápas,“ zdůraznil bývalý trenér West Hamu nebo Besiktase.
„Češi mají výborný tým, hrají agresivně, odvážně, mají silné standardní situace. I když v průběhu Ligy národů dostali tři červené karty a často hráli v oslabení, nikdy se jim hra nerozpadla,“ pochválil český tým Bilič.
Jeho tým získal body ve skupině A3 pouze za úvodní výhru 2:1 v Praze, poslední porážka stejným výsledkem ve Wembley s Anglií ale dodala Biličovi optimismus. „Prohráli jsme, takže nemůžeme být spokojení. Ale musíme rozlišit výsledek a výkon. Anglii jsme pustili do minima šancí, v defenzivě jsme byli výborní. Věřím, že to (v neděli) bude podobné,“ dodal Bilič.
O baráž i nasazení do kvalifikace Eura
Ze čtyř skupin elitní divize A přímo sestoupí pouze dva nejhorší celky z posledních míst. Zbývající dvě poslední mužstva si zahrají baráž proti týmům z úrovně B, stejně jako dva nejhorší ze třetích míst elitních skupin. Češi jsou bez bodu, stejně na tom je i Turecko ve skupině A1 a Srbsko ve skupině A2, to má však lepší skóre. Při souhře výsledků může na baráž stačit i remíza.
Utkání v Osijeku rozhodne i o nasazení pro los kvalifikace mistrovství Evropy 2028. Třetí celek skupiny bude v nejvýhodnějším prvním koši, poražený půjde do druhého koše.
Česká reprezentace nad Chorvatskem nikdy nezvítězila, ze sedmi duelů uhrála čtyři remízy. Loni se představila rovněž v Osijeku v kvalifikaci o postup na mistrovství světa, výběr tehdejšího trenéra Ivana Haška utrpěl debakl 1:5.
Obě mužstva budou chtít ukončit historicky nejdelší série porážek svých zemí. Češi prohráli posledních šest zápasů, chorvatští vicemistři světa z roku 2018 a finalisté Ligy národů 2022/23 čtyři.