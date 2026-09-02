Fotbalistky Liberce vyřadily Sarajevo, Sparťanky narazily v Ženevě

Povedlo se. Fotbalistky Liberce přešly přes první předkolo Evropského poháru. V odvetě remizovaly na svém stadionu s týmem Sarajeva 1:1 a to jim po výhře 3:2 v prvním zápase v Bosně a Hercegovině stačilo. Hůř dopadly hráčky Sparty, které po výhře 3:2 v Praze prohrály 0:3 v Ženevě se Servette, přišly o šanci na Ligu mistrů a budou hrát o účast v Evropském poháru. Soupeřky ve druhém kole se české týmy dozvědí v pátek.
Hostující tým měl v prvním poločase víc ze hry, ale šance, které si dokázal vypracovat, využil až po přestávce. Vedoucí gól vstřelila Jusufovičová.
Ovšem fotbalistky Slovanu se potom pouštěly víc do útoku. Poté, co několikrát trefily břevno sarajevské branky se konečně dočkaly a na centr Skálové z pravého křídla si naběhla do malého vápna soupeřek Ferencová a poslala svůj tým do druhého kola.
V závěru, kdy už hrály soupeřky vabank, šla sama na jejich branku Vithová, ale gólmanku Karačičovou nepřekonala. Na postupu Liberce už to ale nic nezměnilo.
Zápas sledovalo 1500 diváků, což je v Liberci rekordní návštěva na ženském fotbale.
Slovan Liberec – Sarajevo 1:1 (0:0)
Slovan Liberec – Sarajevo 1:1 (0:0)
Branky: 79. Ferencová – 58. Josufovičová. První zápas 3:2, postoupil Liberec.
Sestava Liberce: Kroupová – Hlouchová, Ferencová, Krejčířová (69. Buryanová) – Rumančíková (86. Škerdová), Šubrtová (59. Truxová), Skálová (86. Stránská), Dědinová, Košíková – Šafářová (86. Marcinková) – Vithová.
Sparta začala hrát až po půli, ale nestačilo to
Sparťanky doplatily na nevydařený první poločas, v němž dvakrát inkasovaly a domácí branku téměř neohrozily. Ve druhém poločase se představily v mnohem lepším světle, vytvořily si řadu šancí, ale ani ty vyložené nedokázaly proměnit. Naopak v závěrečném nastavení ještě do třetice inkasovaly, když se podruhé v zápase trefila Polka Sobalová.
I nadále tak platí, že Sparta si hlavní fázi Ligy mistryň zahrála naposledy v sezoně 2020/21. Svěřenkyně rakouského trenéra Steinera se coby české šampionky propadly do 2. předkola Evropského poháru. V něm v minulé sezoně došly do semifinále.
Servette Ženeva – Sparta Praha 3:0 (2:0)
Servette Ženeva – Sparta Praha 3:0 (2:0)
Branky: 20. a 90.+2 Sobalová, 45.+1 Marinelliová. První zápas 2:3, postoupilo Servette.
Sestava Sparty: Harantová – Bartoňová, Pochmanová, Sonntagová, Retkesová (46. Fuchsová) – Stárová (63. Elmoreová), Černá, Petryková (46. Hansenová) – Khýrová, Rancová, Ospecková (71. Bergfordová). Trenér: Steiner.