Vzpoura mocných. Elitní evropské kluby oznámily vznik Superligy, UEFA hrozí sankcemi

Superliga ovšem plánuje účast dvaceti klubů s formátem dvou základních skupin po deseti a následným play-off. Představitelé nové soutěže uvedli, že by chtěli mít 15 takzvaných zakládajících členů, které by každou sezonu doplnilo pět kvalifikovaných klubů na celkových dvacet účastníků.

Do fotbalové Superligy se přihlásilo 12 elitních týmů z Anglie, Itálie a Španělska

UEFA coby pořadatel pohárových soutěží a zastřešující organizace evropského fotbalu krok ostře odsoudila. "Společně se postavíme proti tomuto cynickému projektu, který je založen výhradně na zájmech několika klubů," sdělila asociace už před oficiálním oznámením o vzniku nové soutěže.

Zároveň klubům a jejich hráčům pohrozila vyloučením ze všech pohárových i reprezentačních soutěží. To by se mělo týkat už letošní sezony, kde jsou stále ve hře Chelsea, Citizens a Real Madrid v Lize mistrů a Manchester United a Arsenal v Evropské lize. Hráči všech dotčených klubů by také nesměli reprezentovat na letním mistrovství Evropy.