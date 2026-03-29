Liberec hrál, Sparta dávala góly. Tak by se dalo shrnout první nadstavbové utkání mezi vedoucím celkem Fortuna ligy z Prahy a hostujícím Slovanem. Domácí tým se vysokou výhrou 7:0 zároveň naladil na další důležité utkání Eurocupu, které je čeká již příští týden. V ligové skupině o udržení proti sobě hrají hráčky Plzně a Baníku. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport Plus.
„Výsledek není tak jasný, Liberec nás docela potrápil. Bylo to asi tím, že máme za sebou Hammarby, těžké zápasy a únava je znát. Pustily jsme je do docela dost šancí, ale pro nás je důležité, že to nakonec neproměnily a Lisan byla na místě,“ pochválila čisté konto gólmanky Alkemade její spoluhráčka Aneta Pochmanová.
Slovan nastoupil do nedělního chladného duelu velmi aktivně a již po úvodních dvou minutách se do první šance dostala z rohového kopu Diana Šafářová. Ani následující tlak na míči ale odměnu v podobě branky nepřinesl. Sparťanky naopak udeřily dvěma rychlými góly v podání Tori Hansen a Michaely Khýrové. Penaltu následně potrestala i Eva Bartoňová a náskok domácích tak postupně narůstal. Před odchodem do šaten navíc před poločasem proměnila individuální úprk Laura Retkesová, čímž tak definitivně utnula liberecké naděje.
„Snažily jsme se to Spartě ztížit co nejvíc. Presovat od vrchu, často nám to i vycházelo, že jsme získávaly míče. Potom ale dostaneme jednoduché góly ze začátku zápasu, nejsme efektivní a naše šance na rozdíl od Sparty neproměníme,“ popsala Radka Hlouchová, jež si po nepovoleném zákroku v 55. minutě vykoledovala žlutou kartu.
Po výměně stran měla nejblíže k prolomení sparťanské gólmanky Denisa Skálová, která však ani jednu ze tří šancí nevyužila. Druhý poločas tak střelecky otevřela až v 85. minutě domácí Dominika Huvarová, která využila zaváhání brankářky Alexandry Kroupové. O necelé dvě minuty později se prosadila také americká posila Sparty Elizabeth Ospecká a pomyslný hřebík zatloukla hlavičkou v nastavení Denisa Rancová.
„Bylo to těžké. Musíme být v koncovce více koncentrované. Ty šance si vypracujeme, nahoru se dostaneme, strašně se na to nadřeme, ale potom to neproměníme,“ mrzelo libereckou záložnici Hlouchovou, jejíž tým tak nyní ztrácí na třetí místo už čtyři body.