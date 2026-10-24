Hladké vítězství s velkou kaňkou. Fotbalistky Sparty porazily v 9. kole Liberec 6:1 a připsaly si čtvrtou ligovou výhru v řadě. Třemi góly zazářila Michaela Khýrová, která se však v druhém poločase zranila a musela vystřídat. Přímý přenos utkání Slavia Praha – Baník Ostrava sledujte na ČT sport Plus.
Hráčky Sparty zcela ovládly první poločas. Do zápasu vtrhly dvěma rychlými góly Khýrové do desáté minuty a i v dalším průběhu trestaly chybnou rozehrávku soupeřek z Liberce. Franny Černá a Hallie Bergfordová upravily už na 4:0 a Khýrová zkompletovala hattrick v 39. minutě. Michaela Ferencová sice snížila těsně před přestávkou, ale další šance už Severočešky nevyužily. O poslední gól zápasu se postarala Natálie Pešková.