Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

ŽIVĚLiga fotbalistek: Slavia Praha – Baník Ostrava. Sparťanky přehrály Liberec

  • tor

24. 10. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Slavia Praha – Baník Ostrava
Zdroj: ČT sport

Hladké vítězství s velkou kaňkou. Fotbalistky Sparty porazily v 9. kole Liberec 6:1 a připsaly si čtvrtou ligovou výhru v řadě. Třemi góly zazářila Michaela Khýrová, která se však v druhém poločase zranila a musela vystřídat. Přímý přenos utkání Slavia Praha – Baník Ostrava sledujte na ČT sport Plus.

Nahrávám video
Sestřih utkání Slovan Liberec – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

Hráčky Sparty zcela ovládly první poločas. Do zápasu vtrhly dvěma rychlými góly Khýrové do desáté minuty a i v dalším průběhu trestaly chybnou rozehrávku soupeřek z Liberce. Franny Černá a Hallie Bergfordová upravily už na 4:0 a Khýrová zkompletovala hattrick v 39. minutě. Michaela Ferencová sice snížila těsně před přestávkou, ale další šance už Severočešky nevyužily. O poslední gól zápasu se postarala Natálie Pešková.

Nahrávám video
Ohlasy utkání Slovan Liberec – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

SESTŘIHSlávistky dál drží neporazitelnost, uspěla i Sparta a Liberec

Slávistky dál drží neporazitelnost, uspěla i Sparta a Liberec
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.