Freiburg vyhrál i v oslabení a vede Bundesligu, Mönchengladbach tone dál

I když dohrával půl hodiny v deseti lidech, porazil Freiburg 2:1 Schalke a vede tabulku Bundesligy o skóre před Dortmundem. Jiné starosti mají fotbalisté Mönchengladbachu, kteří v nedělním zápase 5. kola v Kolíně nad Rýnem prohráli 1:2 a zůstávají bez bodu. Nevydařený debut na lavičce hostů tak prožil Alexander Blessin, jenž do klubu přišel v reprezentační pauze. S pěti porážkami zahájil Gladbach ligovou sezonu naposledy před jedenácti lety.
Freiburg otevřel skóre v 10. minutě. Brankář Schalke Karius ve svém jubilejním 100. bundesligovém zápase sice po rohu ještě dokázal vyrazit hlavičku obránce Gintera, proti Eggesteinově dorážce byl už bezmocný. Hosté rovněž udeřili po standardní situaci. Brankář Backhaus vyrazil soupeřův roh k nohám Gantenbeina, jenž střelu opřel o spoluhráče Karamana a srovnal. Švýcarský obránce asistencí oslavil svůj debut v soutěži, poté co od léta laboroval s kotníkem.
Schalke poté získalo převahu, i díky tomu, že červenou kartou dostal domácí útoční Suzuki. Hosté však herní i početní převahu nedokázali přetavit v gól a z vítězství se tak radoval Freiburg. Střídající útočník Goto pět minut před koncem řádné hrací doby hlavou zužitkoval Grifův centr.
Porýnské derby odstartoval lépe Kolín, jehož poslal do vedení záložník Johannesson. Islandský reprezentant při svém prvním gólu v sezoně těžil ze špatné obrany Borussie, která v pátém zápase inkasovala již 17. gól. Vyrovnávací branka padla rovněž po velké chybě domácí defenzivy. Simpson-Pusey nešťastně prodloužil Ullrichův centr na hlavu Scallyho a ten bez problémů skóroval. Oslavil to provokací domácích fanoušků.
Vítězný gól dal záložník El Mala. Oblíbenec kolínského publika si před vápnem navedl míč a obstřelem na zadní tyč překonal brankáře Nicolase. Fanoušci Mönchengladbachu pak vyjádřili nespokojenost výtržnostmi, do domácích sektorů vhodili několik světlic. Zápas byl na pár minut přerušen. Výhru Kolínu zkazilo zranění Schirího, na marodce už má přitom s přetrženým zkříženým vazem útočníka Dallingu.
Výsledky 5. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 5. kola německé fotbalové ligy
Augsburg – Bayern Mnichov 2:2 (1. Fellhauer, 64. Ribeiro – 55. Sajbárí, 81. Brown), Hoffenheim – Hamburk 2:3 (45.+4 vlastní Bornauw, 53. Conte – 12. Poulsen, 83. Moffi, 90.+4 Muheim), Mohuč – Leverkusen 3:4 (33. a 42. Caci, 90+2. Hollerbach – 5. Andrich, 9. Schick, 55. Quansah, 65. Diaby), Paderborn – Stuttgart 0:2 (25. Chabot, 84. Führich), Union Berlín – Elversberg 1:0 (81. Burcu), Lipsko – Frankfurt 6:0 (5., 41. a 44. Nkunku, 1. Banzuzi, 54. Nusa, 89. Gomis), Dortmund – Brémy 2:2 (80. Svensson, 85. Schlotterbeck – 88. Reis, 90.+2 Füllkrug), Kolín nad Rýnem – Mönchengladbach 2:1 (26. Johannesson, 67. El Mala – 39. Scally), Freiburg – Schalke 2:1 (10. Eggestein, 85. Goto – 30. Karaman).