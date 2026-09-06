Juventusu Turín dokázal ve sledovaném souboji 3. kola italské ligy zachránit gólem v nastavení bod za domácí remízu 1:1 proti AC Milán. Oba týmy utrpěly první ztrátu v sezoně, hráči „Staré dámy“ poprvé v nové sezoně inkasovali. AC je díky lepšímu skóre před Juventusem čtvrtý, společně zaostávají za vedoucí dvojicí AS Řím – Inter Milán o dva body.
V opatrném utkání se k větším příležitostem dostávali domácí, ale do vedení šel soupeř. Devatenáctiletý útočník Alphadjo Cissé se v 68. minutě prosadil po necelých osmi minutách na hřišti a potvrdil, že se mu v Turíně daří, neboť v prvním kole se prosadil na hřišti sousedního FC.
Juventus ale pokračoval v tlaku, který vyvrcholil hlavičkou a vyrovnávacím gólem Federica Gattiho ve druhé minutě nastavení. Serie A zůstává jedinou soutěží v evropské nejlepší pětce, v níž v této sezoně ještě nebyl bezbrankový zápas.
Boloňa doma remizovala se Sassuolem 2:2 a získala první bod. Martin Vitík opět zůstal pouze mezi domácími náhradníky, nový trenér Domenico Tedesco ještě nedal českému obránci v Serii A šanci ani na minutu. Sassuolo dvakrát vedlo, poprvé srovnal Piccoli a v 91. minutě rozhodl o dělbě bodů střídající Dovbyk.
Italská fotbalová liga – 3. kolo:
Italská fotbalová liga – 3. kolo:
FC Janov – Como 1:4 (19. Osmajič – 30. a 78. Diao, 25. Baturina, 40. Paz), Fiorentina – FC Turín 1:2 (47. Pellegrino – 73. Mandragora, 82. Adams), Inter Milán – Neapol 3:2 (56. a 90.+1 Martínez, 82. Thuram – 50. Politano, 53. Höjlund), AS Řím – Bergamo 2:1 (90. Hermoso, 90.+3 Soulé – 47. Éderson), Frosinone – Benátky 3:2 (31. a 39. Raimonde, 83. Kvernadze – 66. Yeboah, 74. Sagrado), Parma – Monza 1:1 (60. Lontani – 38. Robinson), Boloňa – Sassuolo 2:2 (50. Piccoli, 90.+1 Dovbyk – 19. Doig, 56. Adžič), Juventus Turín – AC Milán 1:1 (90.+2 Gatti – 68. Cissé).