Lamouchiho nahradil u Tuniska Renard, Francouz „neváhal ani vteřinu“

S nabídkou převzít reprezentaci Tuniska v nelehké situaci neměl žádné problémy. Hervé Renard okamžitě nahradil odvolaného trenéra Sabriho Lamouchiho. Představí se tak na třetím mistrovství světa, přičemž pokaždé vedl jinou zemi.
Tunisané v generálce před šampionátem prohráli 0:5 v Belgii a světový šampionát odstartovali debaklem 1:5 se Švédy. Tamní federace neváhala a Lamouchiho nahradila jiným Francouzem Renardem. „Když mě federace kontaktovala, neváhal jsem ani vteřinu. Je to nelehká výzva, ale zároveň velká,“ řekl Renard.
Těšit se může na další vrcholnou světovou akci. V roce 2018 byl na lavičce Maroka a o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii, s níž se postaral o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.
Ve stejné roli se chystal i na současný šampionát, ale po dvou porážkách v přípravě byl v dubnu od výběru Saúdské Arábie odvolán. Nakonec se na turnaj stejně dostal. V africkém fotbale má jeho jméno skvělý zvuk. V minulosti dovedl ke zlatu na kontinentálním šampionátu Zambii a Pobřeží slonoviny.
Lamouchiho, jehož zná osobně, mu je líto. „Hráče vyhodit nemůžete, takže vina padá na trenéra,“ prohlásil Renard. S tuniskými hráči se prvně seznámil v úterý po příletu z Paříže. „Řekl jsem jim, že musíme mít hlavy nahoře a jít dopředu. Jste tu od reprezentování své země. Je to čest, povinnost. Sami sobě dlužíme, abychom si vedli mnohem lépe než v prvním utkání,“ uvedl bývalý obránce.
Tunisany ve skupině F nyní čeká Japonsko, na závěr pak Nizozemsko. Zemi vycházejícího slunce zná Renard z kvalifikace MS, kde na ni třikrát narazil se Saúdy. Japonsko považuje za nejlepšího asijského soupeře a soudržný tým. „O jejich kvalitě vím moc dobře, ale v současné chvíli se potřebujeme soustředit na sebe. Pořád máme několik dní na přípravu,“ konstatoval Renard.