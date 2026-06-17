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Lamouchiho nahradil u Tuniska Renard, Francouz „neváhal ani vteřinu“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

S nabídkou převzít reprezentaci Tuniska v nelehké situaci neměl žádné problémy. Hervé Renard okamžitě nahradil odvolaného trenéra Sabriho Lamouchiho. Představí se tak na třetím mistrovství světa, přičemž pokaždé vedl jinou zemi.

Tunisané v generálce před šampionátem prohráli 0:5 v Belgii a světový šampionát odstartovali debaklem 1:5 se Švédy. Tamní federace neváhala a Lamouchiho nahradila jiným Francouzem Renardem. „Když mě federace kontaktovala, neváhal jsem ani vteřinu. Je to nelehká výzva, ale zároveň velká,“ řekl Renard.

Těšit se může na další vrcholnou světovou akci. V roce 2018 byl na lavičce Maroka a o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii, s níž se postaral o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.

Nahrávám video
Sestřih a ohlasy utkání Švédsko – Tunisko
Zdroj: ČT sport

Ve stejné roli se chystal i na současný šampionát, ale po dvou porážkách v přípravě byl v dubnu od výběru Saúdské Arábie odvolán. Nakonec se na turnaj stejně dostal. V africkém fotbale má jeho jméno skvělý zvuk. V minulosti dovedl ke zlatu na kontinentálním šampionátu Zambii a Pobřeží slonoviny.

Lamouchiho, jehož zná osobně, mu je líto. „Hráče vyhodit nemůžete, takže vina padá na trenéra,“ prohlásil Renard. S tuniskými hráči se prvně seznámil v úterý po příletu z Paříže. „Řekl jsem jim, že musíme mít hlavy nahoře a jít dopředu. Jste tu od reprezentování své země. Je to čest, povinnost. Sami sobě dlužíme, abychom si vedli mnohem lépe než v prvním utkání,“ uvedl bývalý obránce.

Tunisany ve skupině F nyní čeká Japonsko, na závěr pak Nizozemsko. Zemi vycházejícího slunce zná Renard z kvalifikace MS, kde na ni třikrát narazil se Saúdy. Japonsko považuje za nejlepšího asijského soupeře a soudržný tým. „O jejich kvalitě vím moc dobře, ale v současné chvíli se potřebujeme soustředit na sebe. Pořád máme několik dní na přípravu,“ konstatoval Renard.

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