Jindřich Trpišovský českou reprezentaci v březnovém play-off o mistrovství světa nepovede. Fotbalová asociace ČR oznámila, že pražská Slavia devětačtyřicetiletého kouče k národnímu mužstvu neuvolnila. Předseda FAČR David Trunda na sociální síti X uvedl, že vedení nyní bude hledat jinou variantu.
Trpišovský reprezentaci nepovede, podle FAČR ho Slavia neuvolnila
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo vedl při listopadovém srazu.
Trpišovský byl jednou z hlavních variant, FAČR však přes maximální snahu svolení Slavie nezískala. Podle spekulací médií je další možností angažování chorvatského trenéra Slavena Biliče.