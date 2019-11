Euro je doma. Češi předvedli s Kosovem během osmi minut obrat a mají jistý postup

Bylo cítit, jak celý stadion netrpělivě čeká na poslední hvizd. Když pak přišel, dostavila se úleva a také obrovská euforie. Na hrací ploše plzeňského stadionu okamžitě vznikl velký chumel hráčů v červených dresech i černých bundách a do rytmu pokřiku "Kdo neskáče, není Čech, hop hop hop" rozjel vítězný tanec. Tento pohled znamenal jediné, český tým znovu postoupil na mistrovství Evropy.

"Je to čistá euforie. Celý sraz jsme chtěli jen jedno - abychom vyhráli. To se podařilo. Jen dobře, že jsme to dnes ukončili. Každé mistrovství, každý koncový turnaj je něčím jedinečný. Jsou to pak vzpomínky na celý život," řekl po utkání Vladimír Darida.