Česká jednadvacítka ukončila sérii tří kvalifikačních zápasů bez vítězství. Svěřenci trenéra Michala Bílka porazili v Chomutově beznadějně poslední tým skupiny Gibraltar 5:0. O góly se postarali v první půli Radek Šiler a Ondřej Kričfaluši z penalty, po změně stran se třikrát prosadil střídající Matěj Mikulenka. Další příchozí hráč z lavičky Yannick Eduardo pokutový kop neproměnil.
Čeští mladíci bodovali v šestém z dosavadních sedmi kvalifikačních duelů, v minulých dvou dvakrát remizovali. Dnešní výhrou si upevnili druhé místo o tři body před Skotskem. Vedoucí Portugalsko je na tom o dva body lépe a odehrálo o zápas méně.
Zatímco loni v září se čeští mladíci na výhru 2:1 na hřišti Gibraltaru nadřeli, tentokrát neponechali nic náhodě. Ve 14. minutě otevřel skóre Šiler po Vojtově přihrávce.
Útočník Podbrezové se zapsal mezi střelce při svém premiérovém startu v dresu jednadvacítky. Následně Pechovu střelu zastavilo břevno. V závěru úvodního dějství kapitána Šína vychytal brankář Victor.
V nastavení první půle Britto stáhl ve vápně k zemi Kričfalušiho a domácím se naskytla příležitost pokutového kopu. K němu se postavil sám faulovaný hráč a bezpečně proměnil.
Bílek poslal do druhého poločasu Mikulenku a ten necelé dvě minuty po přestávce zvýšil elegantní patičkou na 3:0. V 83. minutě se k penaltě postavil střídající Eduardo, jenže dloubákem přestřelil.
Lvíčata to mrzet nemuselo, protože nakonec ještě přidala dvě branky zásluhou Mikulenky, který se v obou případech trefil hlavou. Gibraltar prohrál i osmý duel ve skupině a má hrozivé skóre 1:37.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Kvalifikace ME fotbalistů do 21 let
Česko – Gibraltar 5:0 (2:0)
Branky: 47., 86. a 89. Mikulenka, 14. Šiler, 45.+4 Kričfaluši z pen. Rozhodčí: Simani – Hyvönenová, Koskinen (všichni Finsko). ŽK: Britto, Caetano, Smith (všichni Gibraltar). Diváci: 2021.
Česko: Koutný – Jelínek, Lissah, Kričfaluši – Kačor (68. Hunal), Pech, Šín (68. Horák), Ambros (62. Planka), Labík – Vojta (46. Mikulenka), Šiler (62. Eduardo). Trenér: Bílek.
Gibraltar: Victor – Britto, Carrington, Gonzalez (75. Busto), Smith – Peacock (46. Gomez), Stevens (83. Federico), Clinton, Holden (56. Mason), Chipolina (46. Parody) – Caetano. Trenér: Ochello.