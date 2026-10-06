Česká jednadvacítka nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0:2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení v 28. minutě po akci Daniela Banjaquiho, jehož střelu si srazil do vlastní sítě Eric Hunal. Po změně stran zvýšil Afonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před zápasem.
Bílkovi svěřenci se dozvědí soupeře pro klíčový dvojzápas po pátečním losu. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti kvalifikačních skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž, která se odehraje mezi 9. a 17. listopadem.
Češi si zajistili baráž před týdnem výhrou 1:0 nad Bulharskem, oproti poslednímu zápasu tak udělal trenér Bílek hned osm změn v základní sestavě. „Chtěli jsme rozložit síly a vidět hráče, kteří neměli takové vytížení. Všichni to skvěle odpracovali, ale na straně Portugalska byla vidět obrovská kvalita. Domácí ukázali, že budou jedním z největších favoritů mistrovství Evropy,“ uvedl Bílek.
Debut v dresu lvíčat si odbyli tři hráči včetně brankáře Dvořáka, který si po čtvrthodině připsal první těžký zákrok proti Forbsovi. Gólman lotyšské Jelgavy pochytal v utkání celkem čtyři střely.
Portugalci dominovali a skóre otevřeli v 28. minutě, kdy Banjaquiho střelu po individuální akci Hunal tečoval mimo Dvořákův dosah. „Bylo to smolné, všichni udělali všechno dobře. Blokovali jsme střelu, nebyla tam z naší strany žádná chyba. Prostě smůla,“ řekl Dvořák.
Český tým zahrozil až v závěru prvního poločasu, Boledovič po Lissahově centru zblízka trestuhodně přestřelil odkrytou bránu.
Ani po přestávce se obraz hry nezměnil a favorit udeřil podruhé. V 55. minutě po signálu z přímého kopu se prosadil ve vápně Moreira. Domácí s přehledem kontrolovali náskok a nic na tom nezměnila ani 79. minuta a Pechova střela z úhlu, kterou vytěsnil brankář Ferreira.
Portugalci zakončili kvalifikaci devátým čistým kontem. Body ztratili jen za remízu 0:0 v Česku a porážku 1:2 v Bulharsku. „Splnili jsme cíl, to znamená postup do baráže. Teď máme měsíc na to, abychom se dobře připravili na dvě barážová utkání,“ dodal Bílek.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let
Portugalsko – Česko 2:0 (1:0)
Branky: 28. Banjaqui, 55. A. Moreira.
Rozhodčí: Ladebäck – Yng, Robertsson (všichni Švéd.). ŽK: A. Moreira – Lissah.
Portugalsko: Ferreira – Banjaqui, Gabriel (56. Brás), Oliveira, Rego – Forbs (56. Quenda), Essugo (80. Sousa), De Amorim, A. Moreira – Mora (74. Goncalves), Varela (80. Nel). Trenér: Freire.
Česko: Dvořák – Konečný, Hunal (64. Š. Slončík), Míček – Lissah (64. Jelínek), Pech, Bužek (78. Sochůrek), Boledovič – Lexa (74. Šín), T. Slončík – Vojta (64. Mikulenka). Trenér: Bílek.